아이폰13 공개 앞두고…'아이폰14' 렌더링 공개돼

[아시아경제 차민영 기자] 애플의 신작 스마트폰 '아이폰13'이 오는 14일 발표되는 가운데 차기작인 '아이폰14' 렌더링 이미지가 공개됐다.

8일(현지시간) IT 전문매체 9to5Mac, 씨넷 등에 따르면 IT팁스터 존 프로서는 '프론트 페이지 테크' 유튜브 채널을 통해 아이폰14 렌더링 이미지를 공개했다.

존 프로서가 공개한 모델은 '아이폰14 프로 맥스'다. 존 프로서는 아이폰14에는 후면 카메라 범프가 없을 것으로 예상했다. 디스플레이 노치도 제거됐으며 전체적으로 티타늄 프레임이 적용될 것으로 봤다.

이는 앞서 공개된 아이폰14 관련 루머들과 일정 부분 겹친다. 지난 6월 유명 애널리스트인 TF인터내셔널증권 궈밍치는 내년 출시되는 아이폰에서 카메라 펀치 홀 화면 디자인을 위해 노치 기반 페이스ID가 제거될 것으로 예상한 바 있다. 언더 디스플레이 터치ID로 이를 대체할 것이란 관측이다.

티타늄 프레임이 사용될 것이란 전망도 증권업계서 먼저 나왔다. JP모건은 지난 7월 투자자 보고서를 통해 아이폰14 프로 라인업에 티타늄 프레임이 적용될 것이라며 '2022년 아이폰 라인업의 가장 큰 디자인 변화'로 꼽기도 했다. 애플은 티타늄 소재를 애플워치 일부 에디션에 적용한 적이 있다. 티타늄은 중량 비율은 높으면서도 경도가 높고 휨 현상에도 강한 소재로 평가된다.

다만, 존 프로서의 예측이 빗나가는 경우가 늘면서 시장 신뢰도 떨어진 상태다. 씨넷은 "존 프로서는 기기 유출에 대해 혼합된 실적을 갖고 있다"고 짚었다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr