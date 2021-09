"추석연휴 떠나는 맛집" 롯데온, '전국 랜선 맛 기행' 기획전 진행

전국 맛집 연계 밀키트·지역 특산물 300여개 최대 40% 할인

'선물하기' 휴대전화 번호만으로 가능

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온이 비대면 추석에도 고향의 맛을 즐길 수 있는 상품을 준비했다.

롯데온은 오는 26일까지 '전국 랜선 맛 기행' 기획전을 진행, 전국 맛집과 연계한 밀키트(Meal kit)와 지역 특산물 등 300여개 상품을 최대 40% 할인 판매한다고 9일 밝혔다. 롯데온은 이번 추석도 고향을 찾아가지 못하는 비대면 명절이 될 것으로 예상하고, 명절이면 고향을 찾아가 먹었던 현지 맛집 음식과 지역 특산물을 맛보지 못하는 아쉬움을 달래기 위해 전국의 특별한 음식을 모아 이번 행사를 기획했다고 말했다.

이번 행사에서는 각 지역 현지 맛집과 연계한 밀키트 상품을 2배 가까이 확대해 준비했다. 코로나19 사태 장기화로 여행과 외식 등이 줄면서 집에서 맛집 메뉴를 간편하게 먹을 수 있는 밀키트의 수요가 늘어나고 있는 점을 반영했다. 롯데온의 밀키트 실적을 살펴보면 8월 매출이 지난해 대비 208% 늘어난 것으로 나타났다.

대표적으로 태백 통리시장 맛집과 연계해 가마솥에서 한우뼈를 24시간 고아 만든 '동해가마솥 한우 설렁탕'과 경북 안동의 대표 먹거리 '쩐데이 안동찜닭', 대구 안지랑 골목 맛집 '낙원곱창마을 곱창전골' 등 지역 맛집의 메뉴를 밀키트로 구성해 집에서 간편하게 먹을 수 있도록 했다. 롯데온은 추석 명절 이후에도 지속적으로 지역 맛집을 발굴해 밀키트로 선보일 예정이다.

다가오는 추석 명절에 맞춰 각 지역 특산물을 엄선해 선물세트와 차례 음식 등으로 선보인다. 대표적으로 임금님의 수라상에 올라가던 귀한 생선인 '자연맛남 제주 옥돔세트(대·4마리)'를 10만9000원에 판매하며 경상도 지역 차례상 대표 특산물인 '이맛에바나나 통영 자연산 돌문어·활문어 숙회(1㎏)'를 2만9500원에, 전라도의 '율스키친 목포 저온 숙성 국내산 홍어(500g)'를 3만2900원에 판매한다.

롯데백화점에서도 지역 맛집과 연계한 선물세트를 선보인다. 청담 소재 유명 한식집 '새벽집'이 엄선한 '국내산 소고기 육포 세트(1㎏)'를 20만원대에 판매하며 간편하게 조리가 가능한 '횡성한우 곱창 모둠 세트(곱창 250g×2+대창250g×2)'를 15만원대에 200세트 한정 판매한다.

한편 '전국 랜선 맛 기행' 기획전의 모든 상품은 '선물하기' 서비스가 가능하다. '선물하기'는 받는 이의 주소를 몰라도 휴대전화 번호만 입력하면 문자와 카카오톡 메시지를 통해 상품을 전달할 수 있는 서비스다.

김장훈 롯데온 식품팀장은 "이번 추석도 비대면 명절이 될 것으로 예상돼 고향에서 먹던 차례 음식과 각 지역 맛집의 음식을 맛보지 못하는 아쉬움을 달래고자 전국의 특산물과 음식을 모아 이번 행사를 기획했다"며 "연휴 기간 고향에 내려가지 못하더라도 이번 기획전을 통해 전국 특산물과 대표 맛집 메뉴를 즐기길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr