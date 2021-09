김근식 "尹, 추윤갈등 땐 검찰총장…이제는 정치인으로서 차분한 입장 가져야"

[아시아경제 김소영 기자] 김근식 전 국민의힘 비전전략실장이 윤석열 국민의힘 대선경선 후보의 지난 7일 기자회견을 두고 "고발장 작성과 전달이라고 하는 진실게임에는 윤석열 총장 측이 직접 개입하거나 참전할 필요가 전혀 없다"고 조언했다.

김 전 실장은 8일 밤 TBS교통방송 '신장식의 신장개업'에서 "윤 총장 개인 입장에서 너무 억울하고 이제 너무 어이가 없어서 아마 굉장히 격앙된 입장에서 기자회견을 한 것 같다"며 이같이 밝혔다.

진행자가 "기자회견을 보니 과거의 검찰총장 윤석열을 보는 듯했다. 국민들이 본인의 감정을 잘 컨트롤을 하느냐는 부분도 대통령 후보의 굉장히 중요한(자질로 평가한다), 어떻게 봤는지"라고 묻자 김 전 실장은 "일종의 조언이 필요하다고 본다"고 답했다.

이어 "윤 후보가 검찰총장이던 작년 10월 국정감사에서의 온종일 민주당 의원과 설전을 벌이면서 굴하지 않고 당당하게 임했고, 추미애 장관과의 추윤 갈등에서 당당하게 검찰총장으로서 맞서 싸워서 이겼다"며 "그런데 그것은 현직 검찰총장 때 얘기고 지금은 검찰총장이 아니고 야권의 유력 대선 후보를 달리고 있는 정치인이지 않느냐"고 지적했다.

그러면서 "정치인의 어법과 정치인의 전략이 필요하다"며 "그런 저항했던 모습도 필요하겠지만 (이제는) 정치인의 일관된 입장, 좀 태연한 입장, 좀 차분한 입장들을 가지는 것이 필요하다"고 강조했다.

김 전 실장은 "윤 후보나 윤석열 캠프가 손준성 검사와 김웅 의원의 이른바 '스무고개식' 진실게임에 빠져 있는 것 같은데 싸움을 2개로 나눠서 한쪽은 수사 규명, 진실 규명을 촉구하는 선에서 직접 참전하지 말고 '나는 전혀 개입한 적이 없다'라는 결백함을 가지고 민주당의 공세를 맞받아쳐야 된다"고 강조했다.

김 전 실장은 또 이날 열린 김웅 국민의힘 의원의 기자회견을 두고선 "기존에 밝혔던 입장과 별 차이가 없는 것 같다"며 "개인적인 상식으로는 1년 전에 정치적으로 굉장히 민감한 이 사안에 대해서 본인이 기억을 못 한다는 건 쉽게 납득은 되지 않는다"고 답답한 심경을 드러냈다.

