[클릭 e종목]"LS전선아시아, 지속적인 실적 성장세...더 좋아질 하반기"

키움증권은 9일 LS전선아시아에 대해 지속적인 실적 성장세를 보이고 있다며 특히 하반기에는 이전보다 더 좋은 하반기가 될 것이라고 평가했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 1만2000원으로 상향 제시했다.

김지산 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익은 94억원 전년 대비 84% 증가했다"며 "코로나 재확산으로 인한 LSCV의 생산 차질 우려가 존재하지만 베트남 전력 및 신재생에너지 시장의 지속적인 성장과 함께 실적 추정치가 상향되고 있다"고 분석했다.

베트남의 전력 공급 부족과 풍력 시장의 확대로 인해 동사의 MV 전력선의 실적이 지속적으로 향상되고, LS-VINA의 성장을 이끌 것으로 하반기 북미 건설경기 회복의 수혜로 UTP 통신선의 제품 믹스가 개선될 것으로 봤다. 수주잔고는 올 2분기말 기준 2216억원으로 1분기말 1840억원 대비 20% 증가해 하반기 실적 개선을 뒷받침할 것이란 예상이다. 더불어 구리 가격이 현재 톤당 9300달러로 여전히 역사적 고점 수준을 유지하고 있어 전력 케이블 위주의 실적에 기여할 것으로 봤다.

신재생에너지 성장 모멘텀도 부각된다. LS-VINA는 베트남 전력 부족으로 인한 해상풍력 시장의 확대에 따라 LS전선과 함께 베트남 해저케이블 시장에 진출할 예정이다. 김 연구원은 "베트남은 해안선, 풍속 등 지정 학적으로 해상풍력에 매우 유리한 조건을 갖췄다"며 "해상풍력 잠재력이 475GW에 이르는 것으로 분석된다"고 말했다. 그는 "태양광과 풍력 프로젝트 수주에 집중하고 있다"며 "LSCV의 경우 상반기 육상풍력 관련한 수주잔고의 증가로 MV케이블 설비를 완전 가동 중"이라고 덧붙였다.

