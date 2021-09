美, 2035년까지 태양광 발전 비중 40% 추진

태양광 발전만으로 가정용 전력 수요 충당 목표

풍력도 36% 계획

의회 예산 처리 필요하지만 '공회전' 중



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 오는 2035년까지 태양광 발전 비중을 40%까지 끌어올린다는 목표를 제시했다.

미국 에너지부는 8일(현지시간) 발표한 보고서를 통해 기후 변화에 대응하는 향후 15년간의 전력 공급 계획을 공개했다.

태양광은 전력 생산 중 가장 많은 40%의 비중을 차지하게 된다. 현 태양광 발전 비중은 3%에 그친다. 이어 풍력발전은 36%, 원자력 발전이 13%를 담당할 계획이다. 기타 수력발전이 5~6%, 지열 발전이 1%를 담당하게 된다.

이번 보고서는 지난 1월 2030년까지 전체 발전의 80%를 친환경으로, 2035년까지는 전력 생산 탄소중립 달성 목표를 제시한 바이든 행정부의 전력 구성 목표를 상세히 제시한 것이다.

미 정부의 계획대로라면 2035년까지 매년 태양광 발전 용량이 4배씩 늘어나 1000기가와트의 전력을 공급하게 된다. 2050년까지 태양광 발전 용량은 1600기가와트로 늘어난다. CNN은 이는 현재 미국 가정과 상업용 건물에서 쓰이는 전체 전력보다 많은 양의 전기가 태양광을 통해 생산된다는 의미라고 설명했다.

에너지부는 "태양광 발전의 성장이 기후 변화의 영향을 제한하는 데 필요하다. 어느 때보다도 시급하다"라고 주장했다.

석탄 발전 등 화석 연료를 기반으로 하는 발전은 모두 퇴출된다. 에너지부는 태양광 발전 확대로 인한 전기료 상승은 없을 것이라고 설명지만 관건의 의회의 예산 지원이다. 에너지부는 태양광 발전 확대가 고용 확대로 이어질 것이라는 점도 강조했다. 제니퍼 그랜홀름 에너지부 장관은 "2035년까지 가정에서 쓰이는 모든 전력을 태양광 발전으로 확보할 수 있으면 약 150만개의 일자리도 생겨날 것이라고 예상했다.

백악관과 민주당이 추진 중인 3조5000억달러 규모의 예산안은 태양광 발전과 풍력 발전에 대한 지원을 담고 있지만, 아직 의회를 통과하지 못하고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr