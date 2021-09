"제가 무섭습니까?" 윤석열에…송영길 "국민 상대로 윽박 지르나"

"권력 자리 갔을 때 어떨지 걱정스러운 태도"

[아시아경제 강주희 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 '고발 사주' 의혹 관련 8일 국회에서 기자회견을 열고 의혹을 일축한 윤석열 전 검찰총장을 향해 "국민을 상대로 이렇게 윽박지르는 태도는 대통령 후보의 바람직한 모습 아니다"라고 비판했다.

송 대표는 이날 국회에서 "저렇게 후보 시절부터 윽박지르면 과연 권력의 자리에 가서 어떨지 국민들은 좀 걱정이 된다"며 기자회견에 보인 윤 전 총장의 태도를 지적했다.

송 대표는 고발 사주 의혹에 대해 윤 전 총장이 국회 현안 질의에 응하겠다고 밝힌 것에 대해선 "현안 질의가 아니라 일단 수사가 시작되면 참고인 조사에 성실히 응했으면 하는 바람"이라고 했다.

그러면서 "무슨 일이 생기면 국민 앞에 소상하게 친절하게 설명하려는 자세가 중요하다"라며 "언론 앞에서 성실하게 설명하는 자세가 아니라 윽박지르고 '증거 내놔라', '제보자가 누구냐', '법적 조치를 하겠다' 등 자신이 언론중재법을 비판하던 때와는 반대되는 모습이 아닌가 생각한다"라고 비판했다.

앞서 윤 전 총장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 고발 사주 의혹과 관련해 "출처와 작성자가 없는 소위 괴문서"라고 일축했다.

그러면서 "번번이 선거 때마다 이런 식의 공작과 선동으로 선거를 치르려고 해서 되겠느냐는 한심스러운 생각이 들어서 오늘 여러분 앞에 섰다"며 다소 격앙된 모습을 보였다. 그는 또 강한 어조로 "제가 그렇게 무섭습니까? 저 하나 그런 공작으로 제거하면 정권 창출이 그냥 됩니까?"라고 물었다.

윤 전 총장은 이어 고발 사주 의혹을 처음 보도한 매체 겨냥한 듯 "정치공작을 하려면 인터넷 매체나 또는 제소자나 또 의원들도 면책특권 뒤에 숨지 말고 우리 국민이 다 아는 그런 메이저 언론을 통해서, 국민들 누가 봐도 좀 믿을 수 있는, 신뢰성 있는 사람을 통해서 문제를 제기해줬으면 좋겠다"고 주장했다.

