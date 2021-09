랜섬웨어 예방부터 피해지원까지…에스원의 뉴 솔루션

지난해 랜섬웨어 피해 사례 급증…중소기업에 피해 집중

81%, 올해 신고된 랜섬웨어 중 중소기업을 타깃으로 한 공격의 비중이다. 한국인터넷진흥원에 따르면 올해 7월까지 발생한 랜섬웨어 공격 97건 중 중소기업 피해 건수는 79건에 달했다. 게다가 국내 랜섬웨어 피해는 지난해 전년 대비 세 배 이상 증가하고 있는 상황이다. 하지만 중소기업은 비싼 도입비, 전문 운영 인력 부족 등을 이유로 정보보안에 소홀할 수 밖에 없는 것이 현실이다. 에스원이 중소기업의 랜섬웨어 피해 심각성을 인식하고 안전 장치로 랜섬웨어 피해복구 지원 서비스를 마련한 이유다.

에스원(대표 노희찬)은 늘어나는 중소기업의 랜섬웨어 피해 방지를 위해 예방부터 피해지원까지 가능한 솔루션을 새롭게 출시했다고 9일 밝혔다. 에스원이 제공하는 피해복구 지원 서비스는 랜섬웨어 피해 발생시 데이터 복구를 위한 금액을 보상한도 내에서 지급한다. 저렴한 금액으로 서비스가 제공되는 만큼 중소기업들의 호응이 클 것으로 기대된다.

피해 복구 지원 서비스를 받기 위해서는 에스원이 제공하는 정보보안 솔루션에 가입해야 한다. 에스원은 랜섬웨어 예방을 위해 지난해부터 ‘안티랜섬웨어 솔루션’, ‘문서 중앙화 솔루션’ 등 중소기업 맞춤 솔루션을 지속적으로 출시해왔다. 안티랜섬웨어 솔루션은 랜섬웨어가 공격을 위해 PC에 침투해 파일을 암호화하거나 훼손하는 행위를 자동으로 탐지하고 감염파일을 즉시 삭제한다. 또한 랜섬웨어 대피소도 제공해 이상 행위가 탐지되면 원본 파일을 자동으로 대피소에 저장하고 이상 행위가 멈춘 뒤에 원상 복구해 피해를 예방한다.

클라우드 기반의 문서중앙화 솔루션도 랜섬웨어 피해 예방을 돕는다. 중소기업의 경우 별도의 보안 프로그램이 없고 암호화되지 않은 일반 인터넷망을 사용하기 때문에 보안 위협에 무방비 상태다. 이 솔루션은 암호화된 클라우드 서버 안에서 직접 문서 작성을 할 수 있기 때문에 어느 PC에서 업무를 수행하더라도 보안위협 걱정 없이 안전하게 작업 할 수 있다.

에스원의 랜섬웨어 관련 솔루션은 중소기업들의 많은 관심을 받으며 올해 월 평균 판매건수가 전년 대비 약 20% 이상 증가한 것으로 나타났다. 에스원 관계자는 "중소기업은 랜섬웨어에 감염 되면 기밀 유출과 같이 기업의 존폐여부와 직결되는 피해를 입을 수 있기 때문에 예방이 무엇보다 중요하다"며 "랜섬웨어에 대한 기업과 사회의 관심도를 높여 국가경제의 기반인 중소기업들의 피해를 막는 데 앞장서겠다"고 강조했다.

