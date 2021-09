신세계면세점×하이트진로, 한정판 굿즈 '월드에디션 소주잔' 출시

"두꺼비와 떠나는 세계 랜드마크 여행"

이벤트 통해 여행 상품권, 신세계 상품권 등 경품 증정



[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 오는 10일부터 다음달 10일까지 하이트진로와 손잡고 '해외여행이 그리운 두꺼비'라는 이색 컬래버레이션으로 월드에디션 소주잔 6종을 출시하고 기념 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다.

'해외여행이 그리운 두꺼비 월드에디션 6종'은 코로나로 여행을 떠날 수 없어 아쉬운 고객들에게 신선한 재미를 주기 위해 신세계면세점이 하이트진로의 '진로이스백'과 협업해 만든 한정판 소주잔 굿즈다.

두꺼비 소주잔은 미국, 프랑스, 호주, 이탈리아, 태국 등 6개 대륙별 대표 여행 국가의 랜드마크와 상징적인 각 국의 대표 아이템을 활용해 두꺼비 캐릭터를 디자인 했다. 여행 중 관광지 방문 시 기념품을 사 모으는 소소한 재미를 대신할 수 있을 것으로 신세계면세점은 기대했다.

첫 컬래버레이션 기념으로 신세계면세점 온라인몰에서 총 2500만원 상당의 경품을 증정하는 캠페인을 진행한다. 해당 캠페인은 신세계면세점 온라인몰 회원이면 누구나 참여 가능하며 진로 월드에디션 기획상품 포장에 있는 QR 코드 인식을 통해 참여 가능하다.

진로 월드에디션 기획상품은 진로소주 6병+월드에디션 소주잔 2종 랜덤으로 구성됐다. 10일부터 이마트 등 380여 전국 대형마트에서 만날 수 있다.

추첨 경품으로는 ▲1등(6명) 월드에디션 국가를 여행할 수 있는 여행상품권(100만원 1인 2매) ▲2등(1명) 레스케이프호텔 아틀리에 디럭스룸 1박 상품권(1인 1매) ▲3등(150명) 신세계상품권 5만원 ▲4등(500명) 신세계상품권 1만원과 퀴즈 정답 작성·응원 댓글 작성 시 선착순 1만5000명에게 면세쇼핑 시 사용할 수 있는 썸머니(온라인몰 전용) 1000원을 증정한다.

함께 진행하는 신세계면세점 SNS 리그램 이벤트 참여 시 추첨을 통해 월드에디션 소주잔 4종 랜덤을 별도로 증정한다.

신세계면세점 관계자는 "이번 협업을 통해 소비자들에게 신선한 경험과 색다른 즐거움을 줄 수 있을 것으로 기대한다"며 "세계여행 콘셉트 굿즈를 통해 잠시 멈춘 해외여행의 아쉬움을 달랠 수 있었으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "앞으로 하이트진로와 다양한 컬래버레이션 이벤트를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

