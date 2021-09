비트코인 1.58%↓…英 SC "내년 초 10만달러 돌파 전망"

이더리움 3.35%↑…도지코인 0.62%↓

SC "비트코인, 장기적으로 17만5000달러 찍을수도"

[아시아경제 김수환 기자] 영국 소재 국제금융그룹 스탠다드차타드(SC)가 내년 초 비트코인 가격이 현재 가치의 두 배가 넘는 10만달러를 찍을 것이라고 전망했다.

8일(현지시간) SC는 투자자들에게 보낸 서한을 통해 "비트코인이 내년 상반기에 현재 가격보다 두 배 넘게 오른 10만달러를 찍을 것"이라고 밝혔다.

SC는 이어 "장기적으로 17만5000달러까지 오를 수 있을 것"이라고 내다봤다.

SC는 "교환의 매개체인 비트코인은 앞으로 개인 간 금융(P2P) 거래의 지배적인 수단으로 활용될 것"이라며 "현금이 없는 미래 금융 체계에서 중요한 교환 수단이 될 것"이라고 전했다.

SC는 또 가상자산 거래규모 2위인 이더리움 역시 장기적으로 2만6000달러~3만5000달러 범위에 들어가게 될 것으로 보인다고 덧붙였다.

이런 가운데 전날 가격 폭락을 겪은 주요 가상화폐가 이날 횡보하고 있는 것으로 나타났다.

코인데스크에 따르면 한국시간 기준으로 9일 오전 7시 비트코인 가격은 24시간 전 대비 1.58% 내려간 4만6079달러에 거래되고 있다.

이더리움은 3.35% 오른 3457달러에 형성되고 있으며 도지코인은 0.62% 하락한 25센트에서 거래되고 있다.

카르다노는 0.89% 상승한 2.41달러를 기록 중이다.

앞서 지난 7일 비트코인 가격은 5월 이후 처음으로 5만2000달러를 돌파하며 상승세를 기록해왔다.

하지만 엘살바도르가 세계에서 처음으로 비트코인을 법정통화로 도입한 직후 자체 디지털 지갑인 '치보' 애플리케이션(앱)의 기술적 오류로 혼란을 빚은 가운데 비트코인 고점 논란에 따른 차익 실현 매물이 대거 쏟아져 나오면서 비트코인 가격이 7일 하루동안 최대 17% 폭락했다.

