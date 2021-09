[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 엔케이물산 엔케이물산 009810 | 코스피 증권정보 현재가 1,020 전일대비 87 등락률 +9.32% 거래량 11,090,269 전일가 933 2021.09.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일조정 끝난 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 그중에서도 대장 株!美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주 close =타법인증권 취득자금 조달을 위해 72억원 규모로 제3자 유상증자에 나선다고 공시.

◆이지스밸류플러스리츠=쿠팡 여주 물류센터를 보유하고 있는 이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사의 주식을 35억원 규모로 주식을 취득했다고 공시.

◆ 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 50 등락률 +0.44% 거래량 60,660 전일가 11,450 2021.09.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한미글로벌, 81억원 규모 계열사 채무보증 결정한미글로벌, 美 ENR 선정 ‘글로벌 CM·PM 기업 10위’한미글로벌, 네이버클라우드와 비즈니스 모델 개발 업무협약 close =82억원 규모로 계열회사인 Otak의 채무금 보증에 나선다고 공시.

◆ 일진홀딩스 일진홀딩스 015860 | 코스피 증권정보 현재가 6,870 전일대비 10 등락률 -0.15% 거래량 2,163,231 전일가 6,880 2021.09.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??현대차 '수소사회' 비전 공개?? 수소차 관련 숨어있던 역대급 핵심株 대공개!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =스마트팩토리 엠투아이 인수와 관련해 투자를 검토한적이 없다고 공시.

◆ 삼일씨엔에스 삼일씨엔에스 004440 | 코스피 증권정보 현재가 12,950 전일대비 100 등락률 +0.78% 거래량 29,944 전일가 12,850 2021.09.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "삼일씨엔에스, 주택 공급 증가로 콘크리트파일 수요 늘어"[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일삼일씨엔에스, 재난/안전(지진 등) 테마 상승세에 20.23% ↑ close =계열회사인 삼일에스코텍에 230억원 규모로 자금 대여를 결정했다고 공시. 이율은 4.6%.

◆ 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 14,500 등락률 +3.98% 거래량 70,576 전일가 364,000 2021.09.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 효성화학, 1198억원 규모 NF3 증설 투자[클릭 e종목] "효성화학, 반도체·디스플레이용 특수가스 대장주로 부상"'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close =NF3 수요 증가에 따라 1198억원 규모로 신규 시설투자를 결정했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr