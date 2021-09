[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 에이텍=IT아웃소싱 서비스사업을 분할해 에이텍 아이티(가칭)을 설립한다고 공시. 분할후존속회사(에이텍)은 분할신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단술·물적분할 방법 진행.

◆ 골프존=오렌지엔지니어링 외 1명이 저작권침해금지 및 손해배상 소송을 서울지중앙지방법원에 제기했다고 공시. 이는 2018년 5월 17일 제기한 사건의 청구취지 및 청구원인 변경신청에 따른 것.

◆ 삼영이엔씨=주현정외 3명은 부산지방법원에 직무집행정지가처분신청 소송을 제기했다고 공시.

◆자안바이오=보유하고 있는 모든 자안코스메틱의 주식을 89억원 규모에 처분하기로 결정, 채권자의 담보권 실행에 따른 것.

◆ 원익피앤이=Northvolt와 1277억원 규모로 2차 전지 충방전장비 공급 계약을 체결했다고 공시.

◆ 에코플라스틱=시설자금과 채무상환자금 조달을 위해 240억원 규모로 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자에 나선다고 공시.

