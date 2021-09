신세계百, 문화센터 온라인 강좌 개설…“10일부터 신청 가능”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 코로나19 사태 장기화에 따라 문화센터 온라인 수업을 대폭 확대한다고 9일 밝혔다.

신세계백화점은 1:1 개인 수업, 유명 인플루언서 특강, 취미 강좌 등 총 150여 개 온라인 전용 강좌를 마련했다. 개인별 취향과 특성, 학습 수준을 고려한 1:1 온라인 강좌를 최초로 선보인다. 1:1 맞춤형 수업을 통해 온라인 강좌의 질을 높이고 수강생의 집중도를 높인다는 계획이다. 대표 강좌로는 반려견의 문제행동 상담, 보컬 트레이닝, 자동차 튜닝 등이 있다.

신세계 온라인 아카데미 강좌는 오는 10일부터 인터넷 홈페이지와 신세계백화점 모바일 앱을 통해 신청이 가능하다.

신세계백화점 관계자는 "비대면 시대에 맞춰 온라인으로 다양한 콘텐츠를 준비했다"며 "1:1 프라이빗 상담 등 뉴노멀 시대에 맞춘 강좌를 통해 차별화된 서비스를 계속해서 선보일 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr