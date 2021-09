[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 추석을 앞두고 이달 14일부터 16일까지 사흘간 '온라인 구인ㆍ구직자 만남의 날' 행사를 개최한다.

성남시는 시청 2층 성남일자리센터에서 컴퓨터 화면을 통해 구인기업 10곳과 화상으로 면접을 치른다고 9일 밝혔다.

면접ㆍ구인 기업은 ㈜CJ씨푸드, ㈜샤니, 아성다이소 등이다. 이번 행사에서는 생산직과 판매직 등 분야에서 47명을 채용한다.

취업 희망자는 행사 전날까지 성남일자리센터로 이력서를 보내면 된다.

시는 해당 기업에 입사 지원자의 이력서를 전달해 서류전형을 지원한다.

시는 취업 성공률을 높이기 위해 인공지능(AI) 면접 쿠폰, 가상현실(VR)면접 체험, 지문 적성 검사 서비스도 제공한다.

