'진화하는' 경기도부동산포털…도유지 현황·농산물 생산정보 서비스

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 부동산정보사이트 '경기부동산포털'을 통해 9일부터 도유지 정보지도와 농산물 생산지도 서비스에 들어갔다.

도유지 정보지도는 경기도가 소유한 도유재산(토지)의 현황을 지도로 확인하는 서비스로 도민이 활용 가능한 유휴 부지 확인과 대부 관련 문의를 할 수 있는 담당 부서 연락처를 알 수 있다.

경기부동산포털에서 '지도서비스→필지 정보→도유지 정보' 순으로 클릭한 뒤 시군구ㆍ읍면동을 선택하면 도유지 목록을 조회할 수 있다.

대부(貸付) 가능한 도유지가 빨간색으로 표시되며, 대부 중인 도유지는 파란색으로 표시된다.

도유지 목록에서는 해당 필지의 대부 관련 담당 시ㆍ군 부서와 연락처를 곧바로 확인할 수 있다. 또 '종합정보' 버튼을 클릭하면 해당 필지의 상세한 정보를 볼 수 있다.

농산물 생산지도는 경기도 농업기술원의 '경기도 농산물 생산ㆍ수요매칭 실태' 연구 결과를 나타낸 것으로, 도내 농산물의 생산과 수요 간 미스매칭 현황을 알기 쉽게 지도서비스로 공개한다.

예를 들어 도내에서 많은 재배면적을 차지하는 벼, 콩, 들깨, 건고추, 고구마, 배, 인삼, 포도, 시금치, 옥수수의 재배 분포 현황을 지도로 확인할 수 있다.

특히 이들 작목이 집중적으로 재배되고 있는 지역(핫스팟 지역)과 재배면적 집중도가 낮은 지역(콜드스팟 지역)도 제공한다.

이어 도내 학교급식 부족 상위 10개 품목인 당근, 감자, 무, 양파, 사과, 마늘, 멜론, 양배추, 대파, 포도의 수요가 높은 지역(핫스팟 수요지역)과 해당 품목의 생산이 많은 지역(핫스팟 생산지역)도 지도로 서비스한다.

경기부동산포털은 경기도의 부동산 정보를 편리하게 확인할 수 있는 사이트로 2011년 2월 문을 열었다. 현재 ▲부동산실거래가 ▲일필지종합정보 ▲택지개발ㆍ도시재생을 비롯한 각종 개발정보 ▲항공지적도 ▲도로명주소지도 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr