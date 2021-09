'못믿을 제주산 흑돼지'…경기 특사경 '원산지 표시위반' 7곳 적발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 캐나다 산 돼지를 제주 흑돼지로 둔갑시켜 시중에 판매 유통한 업체를 적발했다.

경기도 특별사법경찰단은 지난 달 25일부터 31일까지 안양ㆍ군포ㆍ의왕ㆍ과천ㆍ수원 등 5개 지역의 제주산 돼지판매업소 30곳을 수사해 원산지표시법을 위반한 업체 7곳을 적발했다고 9일 밝혔다.

주요 위반사례를 보면 의왕소재 ㄱ 업소는 제주 외 국내산 돼지고기를 사용해 김치찌개를 판매하면서 메뉴판과 배달앱에 '제주흑돼지 김치찌개'로 거짓 표시해 판매하다가 덜미를 잡혔다.

안양소재 ㄴ 업소는 제주 외 국내산 고기를 판매하면서 '믿을 수 있는 청정 제주도야지만을 사용한다'는 문구 등을 사용해 원산지 혼동 표시를 하다가 적발됐다.

군포소재 ㄷ 업소는 원산지표시판에 캐나다산 돼지갈비와 제주 외 국내산 삼겹살과 목살을 표시해놓고, 실제 손님 테이블 메뉴판에는 제주흑돼지로 일괄 표시해 원산지 혼동 표시 행위를 한 것으로 드러났다.

수원소재 ㄹ 업소는 실제 제주 외 국내산 돼지고기로 제주식 두루치기, 꼬들목살 등을 조리ㆍ판매하면서 메뉴판 원산지에는 각각 제주산으로 표시한 후 원산지표시판에는 제주산+국내산으로 교묘하게 혼동 표시를 해 단속에 걸렸다.

현행 '원산지표시법'은 원산지 표시를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시를 하는 행위에 대해 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금을 부과하도록 규정하고 있다.

윤태완 도 특별사법경찰단장은 "제주산 돼지고기의 선호와 수요 증가로 가격이 상승하는 가운데 전문음식점 수도 지속적으로 증가하고 있다"며 "앞으로 수사지역을 확대하는 등 지역별 원산지 수사를 강화해 축산물 유통 질서 확립 및 공정거래에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr