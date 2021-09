경기소방, 추석 연휴 '특별 경계근무'…화재 평소대비 11.8%↑

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 추석 연휴 화재 안전대책을 마련, 시행한다.

경기소방본부는 우선 연휴 전인 오는 17일 오후 6시부터 연휴가 끝나는 23일 오전 9시까지 소방관서 특별 경계근무에 들어간다.

또 도내 창고 93곳을 대상으로 10일까지 창고시설 소방특별조사를 실시한다. 소방시설은 물론 방화구획 유지 및 관리 등 건축분야, 노후 전선 및 설비 사용 등 전기분야, 가스시설 유지 및 관리 등 가스분야 등을 점검한다.

아울러 도내 생활치료센터와 병원 등 코로나19 관련시설 1344곳을 대상으로 화재안전 컨설팅도 진행한다.

이상규 경기소방본부장은 "경기도민이 화재로부터 안전한 명절을 보낼 수 있도록 도내 35개 전체 소방서가 화재특별경계 근무에 돌입하고 24시간 상황관리 체계를 구축, 시행할 계획"이라고 설명했다.

한편 매년 추석 연휴 도내 주거시설 화재가 크게 증가해 각별한 주의가 필요한 것으로 나타났다.

경기도 소방재난본부에 따르면 최근 5년(2016~2020년) 경기지역 추석연휴 화재는 263건으로, 1명이 사망하고 13명이 부상을 입었다. 재산 피해는 70억원으로 집계됐다.

추석 연휴 평균 53건의 화재로 2.8명의 인명피해와 함께 14억원의 재산피해를 낸 셈이다.

특히 최근 5년 추석연휴 주거시설 화재가 94건으로 전체의 35.7%를 차지했다. 이는 같은 기간 연간 주거시설 화재 비율(23.9%) 대비 11.8%포인트 높은 것이다.

