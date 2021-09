NY증시, 델타 변이 확산 영향 고용·경기 둔화 우려에 약세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 델타 변이 확산으로 인한 경제 성장 둔화를 우려하며 하락 마감했다.

8일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 68.93포인트(0.20%) 하락한 3만5031.07에, S&P500지수는 5.96포인트(0.13%) 내린 4514.07에, 나스닥지수는 87.69포인트(0.57%) 떨어진 1만5286.64에 마감했다.

이날 주요 지수들은 연방준비제도(Fed)가 베이지북을 통해 8월 경기가 소폭 둔화했다는 평가에 민감하게 반응했다.

8월 고용 지표 부진에 이어 Fed의 경기 판단도 악화하면서 위험자산 투자 심리가 위축됐다는 평가다.

증시 부진과 달리 이날 10년물 미 국채금리는 0.035%포인트 하락하며 1.336%를 기록했다. 경기 둔화 우려가 미 국채값을 밀어 올린 셈이다. 이날 미 국채금리 하락은 최근 3주 사이 가장 큰 폭이었다.

인베스팅닷컴은 "지난주 노동부의 8월 고용지표 발표 후 투자자들이 조심스러운 행보를 보이고 있다"라고 설명했다.

이날 주요 기술주들이 일제히 하락했다. 애플, 페이스북이 1%가량 하락하며 나스닥 지수 하락을 주도했다.

코인베이스 주가는 미 증권거래위원회(SEC)가 대출 상품에 대해 소송 가능성을 경고했다는 소식에 3.2% 하락했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr