정부, 국내 청정수소 생산기술 등 R&D에 128억 투입

산업부, 하반기 수소·연료전지 분야 신규 기술개발 과제 공고

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 국내 청정수소 생산 기술 확보 등 수소·연료전지 분야 연구개발(R&D)에 하반기 총 128억원을 투입한다.

산업통상자원부는 하반기 수소·연료전지 분야 신규 기술개발 과제를 9일 공고한다.

대상 사업은 신재생에너지 핵심기술개발과 그린수소 생산 및 저장시스템 기술개발 사업 내 9개 과제다. 1차년도인 올해는 총사업비 720억원 중 128억원이 지원된다.

하반기 신규 과제는 청정수소 기반 수소경제로의 전환을 촉진하고 탄소중립 달성에 기여하기 위한 기술 확보를 목적으로 기획됐다.

우선 수전해를 통한 수소 생산 방식 중 하나인 음이온교환막 수전해(AEM) 기술을 확보하고 암모니아로부터 수소를 대량 추출하는 기술을 개발, 대규모 청정수소 공급에 기여한다는 구상이다. 수전해는 물(H2O)을 전기분해해 수소(H2)와 산소(O2)를 생산하는 기술이다. 재생에너지 전력 활용시 탄소 없는 그린수소 생산이 가능하다. AEM 기술은 전극 소재로 귀금속을 사용하지 않고 재생에너지 부하변동 대응이 쉬워 차세대 그린수소 생산 방식으로 떠오르는 중이며 특히 아직 전 세계적으로 상용화 초기 단계라 국내 기술 확보시 세계 수전해 시장을 선도할 전망이다.

또한 현재 수소차 위주의 수소 모빌리티를 항공용·선박용 등 다양한 수송 분야로 확대, 탄소배출 저감을 촉진한다는 방침이다. 기타 액화천연가스(LNG)를 사용하는 건물용 연료전지의 이산화탄소(CO2) 포집 기술 확보, 청정수소 기반 친환경 수소사회 구현을 위한 청정수소 인증제도 설계도 추진한다.

자세한 내용은 산업부 홈페이지와 한국에너지기술평가원 홈페이지 등을 통해 확인 가능하다.

산업부와 에너지기술평가원은 다음달 12일까지 접수된 사업계획서의 사전검토 및 평가를 거쳐 12월 중 최종 수행기관을 확정하고 협약을 체결할 예정이다.

