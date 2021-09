보험사 포인트 지급·사용 가능해진다…"선불전자지급업무 허가"

[아시아경제 박선미 기자] 보험사의 헬스케어 서비스 운영을 위한 선불전자지급업무 영위가 가능해진다.

9일 금융위원회와 금융감독원은 이와 같은 내용을 담은 보험업법 시행령 및 감독규정 개정을 입법예고했다. 우선, 보험사가 헬스케어 서비스 운영을 위해 선불전자지급업무를 겸영업무로 영위할 수 있도록 허용했다. 보험사는 소비자 건강관리 노력·성과에 따라 자체 포인트를 지급하고, 소비자는 건강용품 구매, 보험료 납부 등에 포인트를 사용할 수 있게 된다.

보험업 인허가 관련 심사지연을 방지하고 신청인의 예측가능성을 제고하기 위해 인허가 심사중단제도도 개선된다. 중대성·명백성 등 기본원칙에 따라 중단요건을 세분화·구체화하고, 매 6개월마다 심사재개여부를 검토하도록 했다.

소비자 권익 확대를 위해 손해사정 제도도 정비된다.

손해사정 업무의 공정성·책임성 강화를 위해 손해사정협회가 표준 업무기준을 마련해 손해사정업자에 권고토록 했다. 추가적으로 대형 손해사정업자(100인 이상)에 대해서는 금융위·원이 정하는 세부 업무기준·요건을 의무적으로 갖추도록 했다. 또한, 보험금 청구 과정에서 소비자가 손해사정사를 원활히 선임할 수 있도록 보험회사가 '손해사정사 선임 동의기준'을 필수적으로 설명·안내하도록 했다. 계약자 보호를 위해 보험계약 체결시 보험회사가 상법에 따른 보험금청구권의 소멸시효도 의무적으로 안내·설명해야 한다.

아울러 보험계리업 및 손해사정업의 지점·사무소에 결원 발생시 법령상 결원보충 기한을 현행 1개월에서 본점과 동일하게 2개월로 조정해 지점·사무소의 부담도 완화했다. 보험사가 특별계정 운영시 동일한 상품구조를 가진 구연금, 신연금을 분리하지 않고 통합해 운영할 수 있도록 함으로써 중복 운영부담을 완화하고 자산운용 효율성을 제고할 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr