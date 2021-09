베이징 동계 올림픽 계기 남북 및 북미 대화 불발 위기

IOC, 北에 도쿄 올림픽 불참 징계

북 선수들, 개인 자격 참가는 가능

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 국제올림픽위원회(IOC)가 2020 도쿄올림픽 불참을 선택한 북한에 대해 내년 말까지 올림픽위원회 자격 정지 징계를 내렸다.

이에 따라 북한이 2021년 베이징 동계올림픽 참석이 불가능해지며 베이징 동계 올림픽을 계기로 예상됐던 우리 정부의 한반도 평화 프로세스 가동도 난관이 예상된다.

AP 등 외신에 따르면 토마스 바흐 IOC 위원장은 8일(현지시간) 기자회견에서 "북한의 올림픽위원회(NOC)는 도쿄올림픽에 불참한 유일한 NOC였다. 이에 따라 IOC 이사회는 만장일치로 북한의 NOC 자격을 2022년 말까지 정지하기로 했다"라고 밝혔다.

이에 따라 북한은 국가 자격으로 내년 2월에 열리는 중국 베이징 동계올림픽에 출전할 수 없다.

다만 북한 선수들이 개인 자격으로 베이징 동계올림픽에 출전할 수는 있다. 바흐 위원장도 북한 선수들이 올림픽 출전권을 획득한다면 IOC가 적절한 때에 적절한 결정을 내릴 것이라고 말했다.

북한은 지난 3월 조선올림픽위원회 총회에서 코로나19 사태에 따른 세계적인 보건 위기 상황으로부터 선수를 보호한다는 이유로 도쿄 올림픽 불참을 결정했다. 북한은 206개 IOC 회원국 가운데 유일한 불참국이었다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr