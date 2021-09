SK이노-포드, 동유럽에 최대 12조 배터리 공장 짓는다

SK-포드, 인건비 유리한 동유럽에 합작사 설립

포드, 전기차 격전지 유럽에 생산 거점 확보

美 픽업트럭 'F150-라이트닝' 출시전부터 돌풍

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션과 포드가 미국 배터리 제1공장에 이어 동유럽에 최대 12조원 규모의 제2공장을 짓는다. 양 사는 SK이노베이션의 유럽 생산 거점인 헝가리를 제2공장 후보지의 우선순위로 올린 가운데 포드의 유럽 생산 전략에 맞춰 루마니아와 폴란드도 후보군에 올리고 최종 조율 중이다.

9일 완성차 등 관련 업계에 따르면 SK이노베이션과 포드는 이르면 10월 이 같은 내용의 유럽 합작사 설립을 발표할 예정이다. 양 사가 헝가리와 함께 루마니아와 폴란드를 함께 검토 대상에 올린 것은 포드의 유럽 생산 거점과 배터리 합작사를 최대한 가까운 지역에 마련해야 한다는 고민 때문이다. ▷관련기사 3면

미국 완성차 업체 2위 기업인 포드는 독일 쾰른, 터키 코겔리, 루마니아 크라이오바에 생산 공장을 보유하고 있다. SK이노베이션은 헝가리 코마롬에 1공장(7.5GWh), 2공장(9.8GWh)을 건설했고 3공장(30GWh)을 설립 중이다.

포드가 지난달 양 사의 유럽 공장 신설을 발표한 후 영국과 스페인 등 유럽연합(EU) 다수의 국가가 세제 혜택 등 유리한 조건을 내세워 투자 유치를 제안했지만, 양 사가 동유럽을 전진기지로 삼기로 결정한 것도 이 같은 배경 때문이다.

동유럽의 경쟁력 있는 인건비도 이점으로 작용했다. 헝가리는 투자 인센티브 중 보조금(현금 지원) 제도가 마련돼 있으며 최저임금은 월 16만7400포린트(약 66만원), 시급 약 963포린트(약 3800원)다. 루마니아는 10인 이상 고용하는 투자를 단행하면 총 인건비의 최대 50%를 2년간 지원하고 있다. 최저임금은 헝가리와 비슷한 2300레이(약 66만원)다.

양 사의 동유럽 합작사 규모는 최대 180GWh 수준일 것으로 예상된다. 앞서 포드는 지난 2월 2024년까지 모든 판매 차량에 탄소 중립이 가능한 버전을 출시하고, 2030년부터는 상업용 차량의 3분의 2는 전기차 또는 플러그인하이브리드(PHEV)가 될 것이라고 발표했다. 이를 위해서는 최소 240GWh 규모의 배터리 셀이 필요하다. 미국 합작사에서 생산할 예정인 60GWh를 제외하더라도 180GWh 규모의 배터리 생산 공장이 필요하다는 의미다.

배터리 공장의 기본 생산 라인은 30GWh로, 약 2조원이 소요된다. 이를 고려하면 합작사가 배터리 공장을 추가로 건설하는 데 최대 12조원을 투입하는 셈이다. 투자비는 양 사가 절반씩 부담한다.

