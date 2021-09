"동생 극단선택… 부사관 남편의 폭력적 가스라이팅 때문" 울분의 靑 청원

"수시로 폭행하고 무릎 꿇고 빌게 하는 등 학대"

[아시아경제 나예은 기자] 한 여성이 남편의 신체적·심리적 학대를 견디지 못하고 극단적 선택을 했다는 국민청원이 올라왔다. 유족은 고인과 남편의 메신저 대화 내용을 공개했다.

7일 청와대 국민청원 게시판에는 "가스라이팅 및 가정폭력으로 제 동생을 죽음으로 몰고 간 부사관의 처벌을 요구합니다"라는 제목의 글이 올라왔다. 자신을 고인의 언니라고 밝힌 청원인은 "고인이 2020년 오랜 기간 연애 후 직업군인 A씨와 혼인신고로 부부가 됐다"고 밝혔다.

해당 글에서 청원인은 "최근 술에 취한 A씨가 갑자기 장모에게 화를 내며 물건을 던지는 등 폭력을 행한 일이 있었다"며 "A씨는 갑자기 화를 내며 돌변하여 '본인 명의의 집이니 아내와 함께 나가라'며 저희 어머니에게 캐리어와 어머니가 사주신 이불, 옷을 던지며 폭력을 행했다"고 주장했다.

이어 "A씨의 폭행에 어머니가 대응하던 중 어머니의 손톱으로 A씨에게 상처가 생겼다"면서 "(이에 A씨는) 저희 가족에게 적절한 사과와 보상을 원한다며 현금 5000만원을 요구했고, 장모를 폭행죄로 고소하겠다고 했다"고 말했다.

그러면서 "언쟁이 오고가는 끝에 지난 7월28일 동생은 유언을 남기고 혼자 쓸쓸하게 세상을 떠났다"고 덧붙였다.

A씨가 장례식 내내 수상한 행동을 했다는 청원인은 "이상한 생각이 들어 동생의 핸드폰을 본 결과 상상을 초월하는 내용이 담겨 있었다"며 "(A씨가 고인에게) 수시로 폭행을 하고 무릎을 꿇고 빌게 하는 등 학대를 가했고, 저희 가족들에게는 사실을 알릴 수 없게 단속을 하고 상습적으로 돈을 요구했다"고 주장했다.

또 고인의 유족이 지난 4일 온라인 커뮤니티에 공개한 고인과 A씨의 대화에서 고인에게 대리 시험을 부탁한 A씨는 고인이 답장을 빨리 하지 않자 "XX 진짜 살다 살다 너 같은 XXX은 처음 본다", "너 같은 X은 너랑 똑같은 사람이랑 살아야 해" 등 욕설과 폭언을 퍼부었다.

청원인에 따르면 "싸움에 지친 동생은 결국 본인의 잘못이 없어도 사과를 하게 됐다"며 "(A씨는) 동생이 모든 사람의 눈치를 보며 사람을 경계하도록 세뇌, 본인이 제어할 수 있는 범위 안에서만 동생에게 자유를 허락했다"고 말했다.

아울러 A씨가 "내가 널 제일 잘 알아, 너를 세상에서 제일 사랑하는 것은 나야, 그러니 너는 나에게 잘해, 모두 너가 잘못 한거야, 이번에도 너 잘못, 나니까 참고 사는거야, 복종해, 빌어"등의 가스라이팅 발언을 했다고 전했다.

한편 가스라이팅은 타인의 심리나 상황을 교묘하게 조작해 그 사람이 스스로를 의심하게 만듦으로써 타인에 대한 지배력을 강화하는 행위로 가정, 학교, 연인 등 주로 밀접하거나 친밀한 관계에서 이뤄지는 경우가 많다.

