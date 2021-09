롯데 광주 월드컵점 주차장 대형차량 무단점유로 ‘몸살’

이용객들 시야 가려 접촉사고 빈번…롯데 측 보상액만 200만원



단속 권한 지자체는 손 놔…3년간 6회뿐, “근본적 해결 대책 강구 해야”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛·마트 광주 월드컵점 주차장이 버스·화물차 등 대형 사업용 차량의 불법 차고지로 전락하면서 이용객들이 불편을 호소하고 있다.

대형차로 인해 시야 확보가 안 된 이용객 간 접촉사고가 빈번히 발생하기도 하면서 민원이 접수되고 있지만 롯데쇼핑 측도 난감하다. 불법점유에 대한 단속 권한이 없어서다.

때문에 단속 권한이 있는 지자체의 관리가 미흡하다는 비판도 일고 있다.

9일 롯데아울렛·마트 월드컵점과 광주광역시 등에 따르면 롯데쇼핑은 지난 2007년부터 롯데아울렛·마트 월드컵점 부지·주차장 부지의 소유주인 광주시와 사용 계약을 체결했다. 20년 계약으로 연 대부료는 45억8000만원이다.

주차장이 부족하다고 판단한 롯데쇼핑은 지난 2013년 P6·P7 구역을 주차장으로 사용한다는 계약을 추가로 체결했다. 오는 2027년까지 이 구역에 대한 사용료는 12억원이다.

하지만 주차장을 오픈해 놓다 보니 대형 버스와 화물차들이 무단 점유하기 시작하면서 이용객들이 주차장을 이용하는 데 불편함을 겪고 있다.

실제로 지난 8일 롯데아울렛·마트 광주 월드컵점 주차장 한쪽은 전세버스를 비롯해 덤프트럭, 화물차 등 수백 대가 무단 점유하고 있었다. 모 회사 관광버스는 번호판이 떼진 채 지난 5월 8일 운행을 마지막으로 방치돼 있기도 했다.

전체 1905개 지상 주차면 중 약 20%에 해당하는 400여 면이 무단 점유되고 있었다.

지정된 차고지에 주차해야 하는 ‘노란색 번호판’을 달고 있는 화물차도 눈에 띄었다.

이런 화물차들은 오전 0시부터 4시까지 차고지가 아닌 곳에 밤샘 주차를 하게 되면 여객자동차 운수사업법 위반이다. 차종에 따라 10~20만 원 과태료 또는 최장 6개월 운행정지 등 행정처분이 내려진다.

대형차량이 주차장을 무단 점유하면서 정작 아울렛과 마트 이용객들은 주차난으로 인해 이중주차를 하거나 도로에 불법주차를 해야되는 실정이다.

하루 평균 1만1000명이 찾는 주말은 더 전쟁통이다.

문제는 이뿐만이 아니다. 대형 차량에 가려 시야 확보가 어려운 이용객들 간 접촉사고도 빈번하게 발생한다.

이런 접촉사고가 총 8건이 발생했으며 롯데쇼핑 측은 때에 따라서는 보상까지 해주고 있다. 현재까지 보상액만 200만원에 육박한다는 게 롯데쇼핑의 설명이다.

상황이 이렇다 보니 롯데쇼핑은 지자체에 불법 점유 등에 대한 단속을 해달라고 민원을 여러 번 제기했지만 관할 지자체는 거의 손을 놓고 있다시피 한다.

서구가 해당 주차장에 대해 단속을 실시한 것은 최근 3년(2019~2021년)간 6회에 그쳤다.

노란색 번호판의 사업용 차량이 아닌 일반 차량의 경우 차고지 위반으로 단속할 수 없고 2개월 이상 방치 차량으로 자동차관리법에 따라 처벌해야 한다. 하지만 이것도 절차를 밟으려면 3개월 이상 소요된다.

서구는 무단 방치차량의 경우에는 일반적으로 민원이 접수될 때 현장 점검에 나서고 있고, 주로 구두 경고 조치로 끝난다고 설명했다.

상황이 이렇다 보니 주차장 관리 요원(11명)들이 그동안 수없이 무단 점유된 차량 소유주나 회사에 연락하지만 그때마다 돌아오는 것은 욕설뿐이라고 한다.

한 운송업체 회사 관계자는 "무슨 상황인지 모르겠다. 사장한테 직접 문의하는 게 좋겠다"라고 발뺌하기도 했다.

현장에서 만난 한 시민은 "관할구청에서 집중 단속을 나와 과태료를 부과하는 등 적극적인 태도를 보이면 불법주차는 진작에 해결됐을 것"이라며 "사태를 이 정도로 심각하게 키운 것에는 구청 잘못도 크다"고 비판했다.

롯데쇼핑 관계자는 "대형 차량들이 시야를 막고 있기 때문에 주차장 내 커브를 돌다가 사고가 나는 경우도 적지 않다"며 "이들 차량이 주차장을 빠져나오면서 주차된 차량을 들이받는 사고도 꾸준히 증가하고 있어 안전 대책 마련이 시급하다"고 토로했다.

이에 대해 광주시 관계자는 "높이 제한 시설물 2곳을 설치하기 위해 내년 본예산에 6000만 원을 편성할 계획"이라며 "불법주차 근절을 위해 세심하게 살펴보겠다"고 밝혔다.

하지만 상습 불법주차가 이뤄지는 주차장 구역(P7·P6) 2곳만 막게 되면 풍선효과로 다른 주차 구역까지 침범할 수 있어 근본적인 해결이 필요하다는 목소리도 나온다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr