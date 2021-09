2025년까지 '시멘트·석화업종 CCUS 기술고도화'에 950억원 지원…"상용 기술 확보할 것"

산업부, 2021년 '넷-제로 수요관리사업' 신규 R&D 과제 공고

CCUS 분야 7개 과제

올 11월부터 신규사업 본격 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 시멘트와 석유화학 등 이산화탄소 다배출 업종의 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 고도화에 2025년까지 950억원을 투자하기로 했다. 이를 통해 분야별로 상용화가 가능한 기술을 확보하는 것이 목표다.

9일 산업통상자원부는 2030년 국가 온실가스감축 목표 달성과 2050년 탄소중립을 위한 핵심 기술인 CCUS 실증 기술 개발 가속화를 위해 2021년도 '넷-제로 수요관리 사업'을 이 같이 공고한다고 밝혔다.

이번 수요관리 사업은 온실가스 저감 효과가 큰 주요 다배출 산업의 이산화탄소 포집·활용(CCU) 실증과 저장 기술(CCS) 고도화 지원을 위해 올해부터 추진하는 신규 사업이다.

산업부는 이번 공고를 통해 CCUS 분야 7개 과제에 총 950억원 규모의 연구개발(R&D) 자금을 지원할 계획이다. 다음 달까지 연구개발기관을 모집·선정하고, 11월부터 2021년도 신규 사업을 본격 추진할 예정이다.

포집·활용은 시멘트·석유화학 분야의 이산화탄소 포집 및 활용, 액화천연가스(LNG) 발전 배가스 포집 기술 격상 실증에 역점을 두고 추진된다. 우선 시멘트용 고로에에서 배출되는 '킬른 배가스' 대상 이산화탄소 포집 실증 기술 개발 등 포집기술과 포집된 이산화탄소를 활용한 콘크리트 제품 제조에 적용 가능한 탄산화 기술 및 저탄소 연료·화학원료(메탄올) 제조 기술 개발 등 2개 과제에 275억원을 지원한다.

석유화학 산업에는 납사분해시설(NCC)애서 배출되는 이산화탄소 포집 실증 기술과 포집된 이산화탄소 및 중립 탄소(폐유 등)를 활용한 하이브리드 폴리우레탄 제조 기술 개발에 143억원을 투입한다. 대형 LNG 복합발전 연소 과정에서 나오는 이산화탄소를 포집하고 열병합 등 도심형 LNG 발전과 같이 협소한 공간에 적용 가능한 포집 실증 기술 개발에도 230억원을 지원할 예정이다.

포집한 이산화탄소를 저장하고 이를 운영·관리하는 기술 고도화 및 효율 향상을 위한 기술 실증·고도화도 집중 추진한다. 영구적인 이산화탄소 지중 저장에 필수적인 '이산화탄소 지중 저장소 시설' 구축 및 관리 운영 기술 고도화를 지원하고, 지중 저장 효율향상 기술 개발을 통해 부족한 국내 저장소 용량 증진과 저장 비용 절감을 통한 CCS 사업의 경제성 제고에 나선다.

천영길 산업부 에너지전환정책관은 "산업부는 이번 신규 과제 등을 통한 기술개발 성과를 바탕으로 2025년까지 포집·저장·활용 분야별 상용화 가능 기술을 확보할 계획"이라며 "CCUS 기술에 대한 적극적인 투자 확대를 통해 CCUS 기술을 조기 사업화하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 신산업으로 육성하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

