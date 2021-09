KOTRA, 대한상의와 韓美 경제협력 웨비나 개최…상담회 진행

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 오는 17일까지 9일간 '한-미 디지털 경제협력 파트너십' 사업을 온라인으로 개최한다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 국내 중소·중견기업을 위한 미국 내 비즈니스 기회를 확대하고 양국 네트워크를 활성화하기 위해 기획됐다.

이번 사업은 KOTRA와 대한상공회의소가 공동 주최하는 '한-미 경제협력 웨비나'와 KOTRA가 단독 주최하는 온라인 상담회로 구성된다. 웨비나는 이날 진행됐으며 크리스토퍼 델 코소 주한미국대사대리와 켄 모나한 전미제조업협회 부회장이 축사를 하고 오하이오, 조지아, 텍사스 주정부 관계자들은 각 주의 투자환경을 설명하는 시간을 가졌다.

KOTRA 북미지역본부에서는 대·중·소기업 동반진출과 상생협력 방안을 중심으로 국내 중소·중견기업의 미국 진출방안에 대해 발표하고 한미 자유무역협정(FTA)의 현황과 양국 산업협력 방안에 대한 전문가들의 의견을 들을 수 있는 시간이 마련됐다.

웨비나와 함께 이달 9일부터 17일까지 개최되는 온라인 상담회에는 의료·바이오, ICT, 자동차 분야 외에도 경기회복으로 수요가 높아진 소비재 분야의 한국기업 75개사와 미국 유망 바이어 100개사가 참가한다. 김태호 KOTRA 경제통상협력본부장은 "앞으로도 경제협력 촉진을 위해 비즈니스 발굴 기회를 제공하고 정보공유의 장을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

