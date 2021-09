현대리바트, 이탈리아 럭셔리 가구 브랜드 '죠르제띠' 선보여

[아시아경제 김종화 기자] 현대백화점그룹 계열 토탈인테리어 현대리바트는 하이엔드 가구 브랜드 ‘죠르제띠(GIORGETTI)’를 론칭했다. 현대리바트는 현대백화점 무역센터점 4층 리빙관과 판교점 8층 리빙관에 각각 죠르제띠 쇼룸을 열고 의자와 식탁, 소파, 주방가구 등 50여종의 대표 제품을 선보인다.

죠르제띠는 1898년 이탈리아에서 설립된 123년 전통의 럭셔리 가구 브랜드다. 최고급 가구의 본고장인 유럽에서도 가장 오래된 역사와 전통을 자랑하는 가구 전문 브랜드로, 창립자 루이지 죠르제띠 이후 4대째 이어져 오고 있다. 디자인부터 생산까지 모든 제조공정이 이탈리아에서 이뤄지며 123년간 쌓아온 가공 기법으로 장인이 직접 만든다.

죠르제띠의 원목 가구는 일반적인 가구 제조 기술만으로는 만들기 어려운 고난이도 제품들이어서 시중에서 유사 디자인 모조품을 보기 어렵다. 그만큼 제품 본연의 가치가 오래도록 유지된다. 특히, 인테리어 업계에선 이러한 차별화된 죠르제띠 가구를 통칭해 '죠르제띠 스타일'이라고 부르기도 한다.

유려한 곡선과 미적 균형 감각을 표현하기 위해 20개의 원목을 각각 가공해 만든 1인용 의자 '허그(HUG)', 흔들의자 '무브(MOVE)', 지진계의 바늘을 형상화해 기하학적 아름다움을 표현한 데스크 '에라스모(ERASMO)' 등이 대표 제품이다.

현대리바트 관계자는 "죠르제띠는 이탈리아 왕실용 가구를 만들기 시작해 현재까지 그 품질과 명성을 이어오고 있는 독보적인 위버 럭셔리(초고가 명품) 가구브랜드"라면서며 "현재도 전세계적으로 왕실이나 오피니언 리더들이 제품을 직접 주문할 정도로 큰 인기를 끌고 있다"고 말했다.

