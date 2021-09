[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 5층 스포츠 전문 매장 뉴발란스에서 운동하기 좋은계절을 맞아 올해 첫 선을 보인 327뉴컬러를 선보이고 있다. 327 뉴컬러는 아이보리, 블랙, 네이비, 버건디의 클래식하면서도 아이코닉한 컬러에 따뜻하면서도 묵직한 로고 포인트로 올 가을 겨울에 어울리는 70년대 조거의 분위기를 연출한 어퍼가 특징인 운동화로 다양한 의상과도 잘 어울려 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr