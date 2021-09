현대 L&C, 고탄성 쿠션·친환경 소재로 층간소음·건강 '안심'

코로나19 이후 집에 머무는 시간이 길어지면서 홈 인테리어에 대한 소비자 수요가 증가하고 있다. 특히 바닥재 시장에서는 층간 소음을 보완해주는 제품과 함께 환경적인 측면을 우선 고려하는 '착한 소비'가 트렌드로 자리잡으며 친환경 바닥재를 선호하는 추세다.

현대L&C는 이러한 소비자 니즈를 감안해 층간 소음 저감에 최적화된 차음 바닥재 '소리지움 5.0'과 뛰어난 내구성과 우수한 친환경성을 두루 갖춘 강마루 '센트라프라임 7.5' 등 안심 바닥재 제품을 선보였다.

소리지움 5.0은 고탄성 프리미엄 쿠션층이 적용된 차음 바닥재로, 기존 ‘소리지움 4.5’보다 두께를 0.5㎜ 늘려 차음 효과를 업그레이드했다. 여기에 상지층 강도를 높여 긁힘이나 찍힘에 강하고, 표면 마찰 정도를 측정하는 ‘BPN(British Pendulum Number)’ 지수도 46으로 국내 평지용 바닥재 기준 대비 15% 높아 미끄럼 방지 효과도 뛰어나다.

또 한국환경산업기술원 환경표지 인증과 대한아토피협회 아토피 안심 마크를 획득하며 우수한 친환경성을 입증했다. 4대 중금속 및 프탈레이트계 가소제 모두 검출되지 않아 사용 시 안전하며, 황색포도상구균이나 폐렴균에 대한 항균 기능도 갖췄다.

강화마루와 합판마루의 장점이 고루 섞인 강마루 ‘센트라프라임 7.5’는 기존 강마루 제품인 ‘센트라프라임 6.5’보다 HPL(High Pressure Laminate, 고압성형 라미네이트) 수지의 두께를 늘려 표면 강도를 개선했다. 4대 중금속 및 프탈레이트계 가소제가 모두 검출되지 않았고, 포름알데히드 등 유기화합물 방출량을 최소화해 친환경 자재 등급 최고 수준인 SE0 등급 및 HB인증 최우수 등급을 획득했다.

