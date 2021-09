한샘, 도어 표면 신소재로 '지문방지 기능' 오염 막아줘

키친바흐 신제품 '스칸디&노르딕' 출시

종합 홈인테리어 전문기업 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 204,437 전일가 124,000 2021.09.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데쇼핑 “한샘 인수 보도 관련 신설 PEF 출자 검토 중”"홈캉스 즐기세요" 한샘, 8월 말까지 한샘몰서 가구·생활용품 할인"매출 8배 성장"…'고퀄'로 누리는 가장 쉬운 스마트홈 close 은 최근 프리미엄 부엌 키친바흐의 신제품 '스칸디&노르딕'을 출시했다. 스칸디&노르딕은 3040 고객을 위한 키친바흐의 첫 번째 엔트리(Entry) 모델이다. 기존의 키친바흐가 40~60평형대 부엌공간을 위한 제품으로 출시됐다면, 스칸디&노르딕은 30~40평형대 부엌에 적합하게 디자인됐다.

스칸디 도어는 무채색의 ▲스칸디클라우드 ▲스칸디머쉬룸 ▲스칸디스톤 ▲스칸디세이지 4종 중 선택 가능하다. 도어 표면은 한샘이 자체 개발한 신소재(HAF)를 적용했는데 지문방지 기능이 있어 오염을 막을 수 있고 표면 촉감이 부드러운 것이 특징이다. 노르딕 도어는 나무 색상의 ▲노르딕월넛 ▲노르딕오크 중 선택 가능하다. 글로벌 가구 표면재 전문기업 독일 샤트데코 사의 마감재를 적용해 나무 특유의 부드러운 질감을 사실적으로 구현했다. 부엌 상판은 두께가 20㎜로 얇아 카페처럼 세련된 공간을 연출할 수 있다. 고객은 라이프스타일에 맞춰 홈카페, 홈오피스 등 다양한 컨셉을 선택할 수 있다.

한샘은 키친바흐 구매 고객에게 B/S(Before Service)와 10년 무상 품질보증을 제공한다. B/S는 문제가 생기면 사후에 처리해주는 A/S와 달리 사전에 정기적으로 점검을 진행해 고객의 불편을 최소화한다. 처음 시공 후 6개월과 1년, 3년에 한 번씩 방문 점검 및 수리 서비스를 받을 수 있다.

한샘디자인파크 등 오프라인 매장에서는 가상현실(VR) 기술을 활용한 3D 시뮬레이션 상담프로그램 '홈플래너'를 활용해 상담 서비스를 제공하고 있다. 홈플래너는 전국 5만여개 아파트의 3D 도면 데이터베이스를 갖추 있어 고객이 거주하고 있는 아파트와 평형대를 말하면 손쉽게 상담받을 수 있다.

