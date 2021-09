배출가스 조작하고 "저감됐다" 광고…폭스바겐 등 과징금 10억6200만원

공정위, 표시광고법 위반으로 제재

"소비자 오인 우려 커…합리적 선택 방해"



앞서 국립환경과학원, 해당차량 배출가스 인증취소

환경부, 결함시정명령·과징금 부과 처분

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 아우디폭스바겐코리아(AVK)와 스텔란티스코리아 등 2개 수입차 제조·판매업체가 저감성능을 부당하게 표시·광고했다가 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다. 이들 업체는 인증시험환경에서만 배출가스 저감장치가 제대로 작동하고, 실제 운행시에는 배출가스 저감장치의 성능을 의도적으로 저하시키는 조작 프로그램을 설치해 실질적으로는 배출가스 허용기준을 충족시키지 못한 차량을 판매하면서 이를 부당하게 표시·광고했기 때문이다.

8일 공정위는 아우디폭스바겐·스텔란티스코리아의 이 같은 부당 표시·광고한 행위에 대해 시정명령 및 과징금 10억6200만원을 부과하기로 결정했다고 밝혔다.

공정위에 따르면 아우디폭스바겐·스텔란티스코리아는 자신들이 제조·판매하는 경유 승용차의 차량 보닛 내부에 '본 차량은 대기환경보전법의 규정에 적합하게 제작'됐다고 표시했다.

공정위는 해당 표시가 일반 소비자로 하여금 이 사건 차량이 일반적인 주행환경에서도 배출가스 허용기준에 해당하는 배출가스 저감성능이 구현되고, 이러한 성능이 10년간 유지되며, 대기환경보전법에 적합하게 제작됐다는 인상을 형성했다고 판단했다.

또 AVK 및 아우디 본사는 '아우디 매거진'을 통해 '아우디 TDI 엔진은 유로-6을 이미 만족시키고 있다' 등으로 광고해 당시 국내에서 판매 중인 아우디 차량에 친환경 시스템인 선택적 촉매환원장치(SCR)가 설치돼 있어 해당 차량들이 유로-6 환경기준을 충족한다는 인상을 형성했다.

공정위는 이 같은 표시·광고가 위법하다고 봤다. 공정위 관계자는 "이 사건 차량들에는 '인증시험환경이 아닌 일반적인 운전조건에서는 배출가스 저감장치의 성능을 저하시키는 불법 소프트웨어'가 설치돼 있어 주행시작 후 23분 이후나 운전대 회전 등 일반적 주행조건에서는 질소산화물이 과다 배출되고 불법 소프트웨어 설치를 강하게 금지하고 있는 대기환경보전법에도 위반된다"며 "이에 공정위는 배출가스 허용기준을 충족하고, 대기환경보전법에 적합하게 제작된 차량인 것처럼 사실과 달리 표시한 피심인들의 행위에 거짓·과장성이 인정된다고 판단했다"고 설명했다.

앞서 국립환경과학원은 피심인들 차량에 임의설정이 적용됐음을 근거로 이 사건 차량에 대한 배출가스 인증을 취소하고, 환경부는 결함시정명령 및 과징금 부과 처분 등을 한 바 있다.

문종숙 공정위 소비자안전정보과장은 "대기환경보전법 규정에 적합한 경유 차량인지 여부는 차량의 구매선택 과정뿐만 아니라 구매 후 차량유지와 중고차시장에서의 재판매 가격 등에도 일부 영향을 미칠 수 있다"며 "이는 결국 소비자의 합리적인 선택을 방해해 공정한 거래질서를 저해하거나 저해할 우려가 있다고 판단했다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr