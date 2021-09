주방 골칫거리 없애는 신박템…신일 ‘에코 음식물 처리기’

[아시아경제 김희윤 기자] 집콕 문화 확산으로 집안 일을 편리하게 돕는 신가전에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 늘어나는 음식물 쓰레기로 스트레스 받는 날들이 이어지며 이를 해결할 구원투수로 음식물 처리기가 주목을 받고 있다. 종합가전 기업 신일전자는 음식물 쓰레기의 부피를 대폭 줄이고 악취와 세균까지 제거하는 ‘에코 음식물 처리기’를 선보였다.

신일의 음식물 처리기는 위생적으로 처리된 음식물 쓰레기를 눈으로 직접 확인하고, 사용 후 편리함을 체감할 수 있다. 최근 진행한 홈쇼핑 방송에서 65분 만에 12억 원의 매출을 기록해 1분당 24대를 판매할 정도로 인기몰이 중이다. 에코 음식물 처리기는 ‘고온건조 맷돌 분쇄 방식’을 이용해 음식물 쓰레기를 고온에서 건조한 뒤 분쇄한다.

이를 통해 음식물 쓰레기는 가루 형태로만 남게 되며, 부피는 10분의 1로 줄어든다. 한국산업기술시험원(KTL)을 통해 쓰레기 감량률 89%를 인증받았다. 또한 쓰레기에서 발생한 유해가스와 유해 세균도 99.9% 제거해 주방 위생 환경에도 도움을 준다.

또한 신일만의 ‘데미스터 제습 방식’을 채택해 처리 중 발생하는 습기와 냄새를 최소화하고, 흡착성이 강한 활성 필터로 마지막 냄새까지 말끔하게 걸렀다.

제품은 저소음 설계를 적용해 건조 모드 기준 작동 시 28.9dB이 발생하는데 이는 속삭임 소리보다 작은 수치다. 건조통 용량은 3L로 넉넉해 최대 1.5kg의 대용량 음식물도 한 번에 처리한다. 건조통 내부는 세라믹 코팅을 입혀 고온건조 시 발생할 수 있는 발암물질에 대한 걱정을 덜었으며, 건조통은 사용 후 원터치 세척 기능을 이용해 자동으로 씻어낼 수 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr