코웨이, ‘아이콘 정수기’ 신혼부부 혼수로 인기

[아시아경제 김희윤 기자] 정수기가 신혼부부 혼수 필수품으로 자리매김하면서 제품을 선택하는 기준도 점차 까다로워지고 있다. 코웨이의 주력 제품인 ‘아이콘 정수기’는 디자인, 위생 관련 기능은 물론 체계적인 관리까지 만족하는 프리미엄 정수기로 신혼부부들에게 인기를 끌고 있다.

이 제품은 혁신 냉각기술 적용으로 제품 내 컴프레셔를 없애고, 미니멀한 디자인을 완성했다. 가로는 A4 용지 사이즈(21cm)보다 슬림한 18cm이며, 측면은 34cm에 불과해 주방 공간 활용도가 높다. 특히, 기존 대비 약 22% 이상 줄어든 측면 사이즈로 인해 정수기 앞 공간에 큰 냄비도 놓고 사용할 수 있는 등 공간 활용도가 크게 높아졌다.

또한 소비자의 인테리어 취향에 맞춰 오트밀 베이지, 리코타 화이트, 트러플 실버 등 총 7가지 색상을 갖춘 것도 이 제품만의 특징이다. 아이콘 정수기는 일반적으로 정수기 소음 발생의 원인인 컴프레셔가 없어 도서관보다 더 조용한 주방 공간을 만들어준다. 이 제품은 저소음을 인정받아 정수기 최초로 영국 소음저감협회에서 부여하는 국제 인증 마크인 ‘콰이어트(Quiet) 마크’를 획득했다.

또한 아이콘 정수기는 인공지능(AI) 기술을 적용해 상태를 스스로 진단하고 이상 발견 시 해결 방법을 안내한다. 온수 추출 등 위험 상황을 음성으로 안내한다. 48시간 동안 물 사용이 없는 경우에는 등록된 사용자에게 알람을 주는 ‘실버케어 기능’으로 안심을 더했다.

코웨이 관계자는 “아이콘 정수기는 기능과 디자인, 관리 등 모든 부분을 만족하는 제품으로 신혼부부에게도 안성맞춤”이라며 “집안 인테리어의 품격을 높이면서 한 차원 더 높은 정수기 제품을 경험하길 원하는 소비자들에게 좋은 대안이 될 것이다“라고 말했다.

