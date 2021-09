에몬스가구, 항균 기능성 마감재 적용한 '커스텀' 옷장 출시

[아시아경제 김종화 기자]'표정있는가구' 에몬스는 곰팡이나 세균 번식을 방지하는 항균 기능성 마감재(UV?ABD)를 적용한 모듈형 옷장 '커스텀'을 출시했다. 커스텀은 옷장과 서랍형장, 이불장, 화장대, 거울장, 반장 등 다양한 수납 가구를 모듈로 조합해 사용할 수 있는 수납력과 항균의 기능성을 접목한 새로운 옷장이다.

긴옷장, 반장, 2단 서랍 옷장, 3단 서랍 옷장, 일체형 화장대장, 300㎜ 거울장, 200㎜ 인출 화장대장 등 다양한 모듈로 구성돼 있다. 기본 붙박이장 구성부터 서랍장의 역할을 하는 2단, 3단 서랍형 옷장, 일체형 화장대장, 인출 화장대장까지 다양한 니즈에 맞춤 설계가 가능한 커스터 마이징 옷장이다.

59㎡(20평형)에 거주하며 매일 아침 출근 준비로 분주한 맞벌이 신혼 부부에게는 긴옷장, 2단 서랍 옷장, 200㎜ 인출 화장대장을 구성해 좁은 침실에서 데드 스페이스(죽은 공간)없이 효율적으로 연출할 수 있다.

아이와 함께 하는 3인 가족의 59~99㎡(20~30평형) 규모에는 긴옷장, 2단 서랍 옷장, 3단 서랍 옷장, 200㎜인출 화장대장으로 공간의 효율성과 수납력을 모두 갖춘 구성을, 4인 가족의 99~132㎡(30~40평형) 규모에는 2단 서랍 옷장과 3단 서랍 옷장을 원하는대로 구성하고 일체형 화장대장을 더해 항상 부족한 수납공간을 넉넉하게 사용할 수 있다.

에몬스 관계자는 "가구는 최근 친환경 제품에 대한 인식이 어느 업종보다 높고, 코로나19는 여기에 위생과 항바이러스에 대한 소비자들의 관심을 크게 높였다"면서 "앞으로도 꾸준히 환경 친화적인 제품을 선 보이겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr