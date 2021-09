'오피모2' 안정감·편안한 분위기 '뉴트럴 컬러'로 인기

[아시아경제 김종화 기자] 최근 많은 소비자들이 무채색의 톤다운된 컬러감으로 부드럽고 따뜻한 무드를 조성하는 '뉴트럴 컬러' 침대를 선택하고 있다. 침대의 색상이 침실의 분위기와 편안함을 좌우하기 때문이다.

무채색은 변화 없이 질리지 않는 안정감과 지속성을 의미해 계속되는 불안정한 사회 분위기 속에서도 심리적 안정감을 준다. 특히 차분한 컬러와 포근한 숙면환경을 조성하는 프레임 형태와 재질, 헤드보드가 어우러지는 침대를 활용하면 침실에 자연스러움과 세련됨을 불어넣어 심리적인 안정감을 얻을 수 있다.

에이스침대 '오피모2'는 밝고 차분한 덴버 오크 색상의 프레임과 톤 다운된 베이지색 쿠션의 조합이 침실을 보다 아늑하고 편안하게 연출해 준다. 오피모2는 두툼한 쿠션감과 다양한 충전 시스템이 포함돼 있는 '멀티태스킹'이 가능한 기능성 침대다. 수면과 휴식, 취미나 업무 등 집에서 오랜 시간 다양한 활동을 하게 된 요즘의 라이프스타일에 적합한 침대다.

오피모2의 헤드보드는 최적의 각도로 디자인돼 기대어 쉴 때 마치 소파와 같은 안락함을 제공한다. 사이드 판넬에 적용된 LED 간접등은 차분한 프레임의 색상과 더해져 따뜻하고 편안한 빛으로 은은한 분위기를 연출, 침실 분위기를 한층 더 안정감 있게 만들어준다. 헤드보드 선반에는 USB 포트를 비롯해 자주 사용하는 간단한 물건들을 올릴 수 있고 사이드 판넬에 멀티 콘센트까지 겸비하고 있어 실용성이 더해졌다.

