세척부터 건조·보관까지 '1석3조' 똑똑한 식세기

SK매직 트리플케어 식기세척기 와이드

SK매직(대표 윤요섭)은 최근 출시한 '트리플케어 식기세척기 와이드'가 식기세척을 넘어 건조와 보관까지 가능한 모델이라고 9일 밝혔다. 세계 최대 가전 전시회인 '2021 CES'에서 혁신상을 수상한 제품으로 세계적 수준의 혁신적인 최신 기술이 모두 담겼다.

일반 세척만으로도 26종의 유해균과 바이러스를 99.999% 제거하는 이 제품은 눈에 보이지 않는 부분까지 완벽함을 추구했다. 정수 필터를 거친 깨끗한 고온의 세척수가 각 상·하단에 위치한 '트리플 파워 날개'를 거쳐 총 60개의 파도 형태의 물살을 일으켜 강력하게 세척한다.

세척 후에는 고온수로 식기를 뜨겁게 해 식기에 남아있는 열기로 물기를 빠르게 증발시키고 동시에 두 개의 열풍구를 통해 나온 뜨거운 바람이 식기세척기 내부를 빠르고 신속하게 건조한다. 건조 후에는 식기세척기 스스로 문을 살짝 열어 내부에 남아있는 잔여 증기와 냄새를 안전하게 배출한다.

건조 후에는 식기세척기 스스로 문을 닫고 보관 모드로 들어간다. 에어케어 필터를 통해 공기에 부유하는 미세먼지를 99% 제거하고 내부로 깨끗한 공기를 유입시켜 보다 청정한 환경에서 식기를 보관한다. 보관 중에는 양쪽에 위치한 UV LED가 식기를 더욱 위생적으로 관리하고 음식물 거름망까지 살균해 냄새 발생과 세균 번식을 차단한다.

환경까지 고려한 친환경 제품으로 물과 에너지를 절감할 수 있도록 한 것도 장점이다. 식기량이 많지 않을 때는 상단 바스켓에만 적재해 세척이 가능하기 때문에 일반 코스 대비 23% 이상의 물을 절약할 수 있으며 사용자의 편의와 라이프스타일에 맞춰 총 60여 가지의 코스를 다양하게 선택해 이용할 수 있다.

크기는 기존 12인용 과 동일하지만 내부 공간 효율을 극대화해 한식기 기준 14인용 크기의 적재 공간을 실현했다. 큰 조리도구 세척도 용이하고 수저와 젖병, 조리도구 등 다양한 용도에 맞는 적재와 사용이 가능하다. 뿐만 아니라 사물인터넷(IoT) 서비스를 제공해 SK매직 전용 앱을 통해 진행 상태를 수시로 모니터링하고 맞춤 코스를 추가 다운로드해 세척 코스를 다양하게 활용할 수 있다.

