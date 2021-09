슬로우, 체형과 생활방식에 최적화된 '모션 매트리스' 각광

최근 1인용 침대를 나란히 두고 '따로 또 같이' 생활하는 트윈베드 시스템이 신혼부부 사이에서 각광받고 있다. 각자의 수면패턴과 라이프스타일을 반영해 독립된 수면 환경을 조성하는 모션 제품에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.

이 같은 트렌드에 맞춰 고밀도 수면 전문 브랜드 슬로우(slou)는 사용자 체형과 생활 방식에 최적화된 '모션 매트리스'를 선보였다. 매트리스 자체에 모션 매커니즘을 적용한 일체형 제품으로 별도 프레임 없이도 모션 기능을 사용할 수 있다.

간편한 각도 조절 기능으로 자세 변형도 자유롭게 할 수 있다. 머리와 다리 부분을 살짝 높여 혈액순환을 원활히 하는 무중력 모드로 수면을 취할 수 있으며, 리클라이너처럼 머리 부분을 세워 독서, 영상 시청, 식사 등도 편안히 즐길 수 있다.

모션 매트리스 최상단에는 캐시미어처럼 부드러운 감촉을 자랑하는 플러시폼을, 하단부에는 여러 자세로의 변형에 최적화된 특수 가공 베이스 폼을 적용했다. 상단커버 또한 접히는 빈도가 높고 마찰이 잦은 모션 매트리스 특성을 고려해 보풀에 강하고 수축성이 좋은 모달 소재를 혼합한 원단을 사용했다.

슬로우는 누구나 고밀도 수면을 누릴 수 있도록 커스터마이징 서비스도 제공하고 있다. 개인 수면 습관, 체형, 취향을 반영해 최적의 매트리스를 맞춤 제작해주는 '슬립 피팅 서비스'가 그 예다. 슬립 피팅 서비스는 온라인 예약제로 운영되고 있으며, 측정?상담?체험 총 3단계로 최대 50분간 진행된다. 서비스를 제공하는 매장 정보, 운영 시간 등 자세한 사항은 슬로우 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

