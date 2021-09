[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한지혜가 럭셔리한 집안 내부를 공개했다.

7일 한지혜는 자신의 인스타그램 계정 스토리를 통해 "그림 우리 집에 드디어 왔네"란 멘트와 함께 여러장의 사진을 공개했다.

이날 공개된 사진을 보면 예술가 장마리아의 작품 등 다양한 그림이 눈에 들어온다. 마치 미술관 갤러리를 연상케 한다.

그는 한편 "운동을 시작했다. 홈트! #출산후3개월차 운동후에 아가 재우기"라는 멘트와 함께 출산 3개월만에 운동을 시작했다는 근황을 전하기도 했다.

한지혜는 2001년 슈퍼모델 선발대회로 데뷔한 배우다. 지난 2010년 검사 정혁준씨와 결혼했으며, 결혼생활 10년 만인 지난해 임신 소식을 알렸다. 이후 지난 6월 첫 딸 윤슬양을 얻었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr