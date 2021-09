'불법 유턴'하려던 쓰레기차에 숨져…배달 라이더 사망사고 또

[아시아경제 강주희 기자] 배달 노동자가 사고로 숨지는 일이 또 발생했다. 오토바이로 배달을 하던 노동자가 숨진 사고는 지난달 26일 선릉역 사고에 이어 이번 사고까지 확인된 것만 일주일 사이 3건인 것으로 확인됐다.

7일 JTBC 뉴스룸 보도에 따르면, 지난 2일 오전 12시30분께 서울 금천구의 오거리에서 배달을 가선 오토바이 운전자 A씨가 쓰레기 수거 차량과 부딪히는 사고가 발생했다.

A씨는 급히 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 쓰레기 수거 차량은 불법 유턴을 하려다 A씨를 들이받은 것으로 조사됐다. 이 도로는 유턴을 할 수 없는 곳이었다.

갓 서른을 넘긴 A씨는 결혼한 지 이제 겨우 2년밖에 되지 않은 것으로 알려졌고, 사고를 낸 쓰레기 수거차는 구청이 업무를 위탁한 민간 업체 소속인 것으로 파악됐다.

A씨 유족 측은 이 쓰레기 수거차가 이전에도 같은 경로로 운행을 해왔는지, 구청에서도 알고 있었는지 밝혀져야 한다고 주장하고 있다.

배달 노동자가 오토바이로 배달을 하던 중 사망하는 사고는 일주일 새 무려 3건이나 발생했다.

지난달 26일 서울 지하철 2호선 선릉역 인근 도로에선 한 배달 노동자가 화물차에 깔려 숨지는 사고가 있었으며, 사흘 뒤인 29일 금천구 독산동 5차선 도로에서도 배달 오토바이를 몰던 남성이 소형 SUV 차량에 치여 목숨을 잃었다.

한편, 경찰은 이번 사고와 관련해 쓰레기 수거차 운전기사를 교통사고 특례법상 치사 혐의로 입건, 정확한 사고 경위를 확인하고 있다.

