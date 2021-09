경기도 간 홍준표 "경기도 차베스가 나라 거덜내려 한다" 이재명 맹비난

홍준표, 이재명 '기본소득' 직격

"기본소득, 전세계적으로 유례없어"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 이재명 경기지사를 '경기도의 차베스'라고 지칭하며 "세계적으로 유례없는 기본소득을 들고 나와 경기도민뿐만 아니라 국민을 조롱하면서 거덜난 나라를 더 거덜 내려고 한다"고 비판했다.

홍 의원은 이날 수원시 국민의힘 경기도당에서 열린 주요 당직자 간담회에서 이 지사를 베네수엘라 우고 차베스 전 대통령에 빗대어 "경기도의 차베스가 주장하는 기본소득이라는 건 전 세계에서 단 한 번도 실행해본 일이 없고 실행하지 않는 정책"이라며 "이 지사가 예로 든 알래스카 사례는 석유에서 나오는 이익금을 분배하는 것이지 기본소득이 아니다"라고 지적했다.

그는 "스위스에서도 기본소득에 대해 국민 투표한 결과 부결됐다"며 "기본소득 제도를 시행하면 세금이 두 배 이상 늘어나는 데 왜 찬성하겠느냐. 폭증하는 부채는 자식 세대가 갚아나가야 한다"고 꼬집었다.

그러면서 홍 의원은 이날 발표된 대선 양자 대결 여론조사에서 자신이 이 지사를 앞질렀다는 결과를 언급하며 "경기도의 차베스를 이긴 날 경기도를 방문하게 돼 의미가 크다"며 "이 나라의 정치, 경제, 사회, 문화, 대북 정책 다 준비했다. 여야에서 나만큼 탄탄하게 준비한 사람은 없을 것"이라고 했다.

그는 "이 지사를 압도할 사람은 (야당에서) 나밖에 없다"며 "본인 형수한테 입에 담지 못할 욕을 하고 다니는 사람인데 막말도 하지 않은 나에게 막말 프레임을 씌울 수 있겠느냐"고 물었다.

홍 의원은 젊은층으로부터 지지율을 확보할 수 있다는 자신감도 드러냈다. "이삼십대, MZ세대로부터 지지를 받으려면 말을 빙빙 돌리지 말고 의사 표시를 분명히 해야 하고 거짓말을 하면 안 된다"며 "그 특징에 맞는 사람은 바로 나"라고 강조했다.

한편 이날 여론조사업체 '여론조사공정'이 데일리안 의뢰로 지난 3∼4일 이틀 간 1003명을 대상으로 조사한 결과 홍 의원은 46.4%로 이 지사(37.7%)를 8.7%포인트 차로 양자 대결에서 앞질렀다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr