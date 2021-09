[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 깨끗한 해양 환경 조성을 위한 ‘해양쓰레기 제로(zero)화’에 앞장서고 있다.

전남 함평군은 7일 지난해부터 올해 8월까지 도비 50%를 지원받아 함평만 일원에 선상 집하장 5개소 설치를 완료했다고 밝혔다.

선상 집화장은 어민들이 어업활동 중 발생하는 폐기물 등을 입·출항 시 해상에 띄워진 집하장에 손쉽게 되가져 올 수 있어 해양쓰레기 무단투기를 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

군은 이 외에도 해양쓰레기를 줄이기 위해 ▲해양쓰레기 집중 수거기간 운영 ▲바다환경지킴이 인력 투입 ▲연안정화의 날 운영 등 쓰레기 없는 청정 함평만을 위해 다양한 정책들을 추진하고 있다.

이상익 군수는 “어업인들에게 조업 중 인양된 쓰레기를 적극적으로 수거해 줄 것을 당부”하며 “함평만의 지속 가능한 해양환경 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

