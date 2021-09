‘주식투자로 수익을 내는 개인투자자는 극소수’ 라는 말이 있다.

그런데 수익을 내는 극소수의 투자자들 사이에만 비밀리 공유된다는 카톡방이 알려지면서 큰 화제가 되고 있다. 주식카톡방 참여자 수 49만 명을 돌파한 한국TV는 “많은 개인투자자들이 추천주의 수익으로 투자 실적 개선을 할 수 있도록 평생 무료로 운영하게 되었다”고 발표했다.

★ 비밀리 공유되는 카톡방, 무료입장하기 (클릭)

실전투자대회 상위입상, M&A출신, MBA출신 등 놀라운 경력을 가진 많은 전문가들이 무료카톡방을 운영하고 있다. 최근 최대실적을 내고 있다는 한국TV의 무료카톡방에는 수익 감사인사와 계좌 수익인증으로 북새통을 이루고 있다.

★ 전문가의 추천주를 카톡방에서 무료로! (입장하기)

최근 입소문이 퍼지면서 많은 투자자들이 입장을 하고 있는 무료카톡방. 이 카톡방은 1500명 한정으로만 무료로 운영되기 때문에 이용을 하려면 서둘러야 할 것이라고 관계자는 조언했다.

★ 평생 무료 주식카톡방 입장하기 (클릭)

앞으로 상승할 종목이 궁금한가?, 턴어라운드 종목이 궁금한가?, 흑자전환 종목이 궁금한가? 그렇다면 주저하지 말고 무료주식카톡방에 입장해보자. 목표로 하고 있는 수익을 만드는 꿈이 현실로 다가올 수도 있을 것이다.

오늘의 이슈종목

켐트로스 켐트로스 220260 | 코스닥 증권정보 현재가 9,800 전일대비 260 등락률 +2.73% 거래량 3,443,520 전일가 9,540 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세! close , 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 84,300 전일대비 6,100 등락률 +7.80% 거래량 3,164,661 전일가 78,200 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[특징주]한국파마, 코로나 억제·치료 페노코린 가치 부각…위드 코로나 수혜 close , 에이티넘인베스트 에이티넘인베스트 021080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,800 전일대비 165 등락률 +3.56% 거래량 2,954,674 전일가 4,635 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 잠 못드는 코인거래소들…관련 중소형주 줄하락‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제'비트코인 쇼크'에 국내외 관련주 모두 '휘청' close , 부산주공 부산주공 005030 | 코스피 증권정보 현재가 625 전일대비 18 등락률 +2.97% 거래량 2,352,493 전일가 607 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일부산주공, 불성실공시법인 지정 예고부산주공, 143억원 규모 토지 및 건물 처분 결정 close , 멜파스 멜파스 096640 | 코스닥 증권정보 현재가 4,890 전일대비 165 등락률 +3.49% 거래량 2,323,710 전일가 4,725 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제멜파스, 100억원 규모로 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.