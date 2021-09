환경부, 유한젠·불스원 다목적 세정제 등 '화학물질저감 우수제품'으로 선정

2년간 '화학물질저감 우수제품' 표시·문구 사용 가능

[세종-아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 유한젠(표백제)와 불스원 다목적 세정제 등 11개 제품을 '화학물질저감 우수제품'으로 선정했다.

환경부와 한국환경산업기술원은 6개 기업·11개 생활화학제품을 화학물질저감 우수제품으로 선정하고 이를 초록누리(생활환경안전정보시스템)에 공개한다고 6일 밝혔다.

화학물질저감 우수제품은 '생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률'에 따라 '안전기준 적합확인·신고'를 받은 제품 중에서 기업이 자발적으로 유해물질을 법적 규제 이상으로 저감하거나 유해성이 낮은 물질로 대체한 제품을 말한다.

정부와 시민단체가 공동으로 '우수제품 심사지침'을 마련하고, 시민단체와 전문가로 구성된 심사위원회에서 기업이 신청한 제품들의 안전한 원료 사용 여부 등을 심사해 선정했다. 주요 심사기준은 ▲원료 안전성 0등급 및 1등급 물질은 사용금지 ▲원료 안전성 2등급 물질의 합이 각각 1% 미만 등이다.

이번에 선정된 11개 우수제품은 ▲유한젠(표백제) ▲피지 딥클린젤(세탁세제) ▲홈스타 인덕션 클린티슈(세정제) ▲하이지아 다목적 살균 스프레이(살균제) ▲레인오케이 에탄올 그린 워셔(워셔액) ▲레인오케이 에탄올 3인1 코팅워셔(워셔액) ▲불스원 다목적 세정제(세정제) ▲퍼스트클래스 초고농축 슈퍼버블폼(세정제) ▲레인오케이 프리미엄 에탄올 발수코팅 워셔(워셔액) ▲슈맘(세탁세제) ▲공기청정기용필터1227815(필터형보존처리제품) 등이다.

이들 우수제품에는 심사결과서를 발급받은 후 2년간 '화학물질저감 우수제품'이라고 새겨진 표시(마크)나 문구를 게재할 수 있으며, 이후 재심사를 통해 갱신도 가능하다.

박용규 환경부 환경보건정책관은 "이번 우수제품 선정 사업을 통해 소비자 알권리를 강화하고 기업이 자발적으로 더 안전한 제품을 생산하는 선순환 체계를 확립해 나갈 것"이라며 "앞으로도 적극적인 민관 협업을 통해 화학물질저감 우수제품을 더욱 확대할 예정"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr