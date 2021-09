영덕 옥계 침수정 일원, 명승 된다

"산수화 같은 경관, 곳곳에서 마주할 수 있어"

경북 영덕에 있는 '영덕 옥계 침수정 일원'이 국가지정문화재 명승으로 지정된다. 문화재청은 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다고 6일 전했다.

폭포, 연못, 돌개구멍(Pothole), 소(Pool) 등 수려한 경관이 계곡을 따라 연속으로 펼쳐진 지역이다. 여러 지류가 오랜 세월 거대한 암반 위를 침식시켜 형성됐다. 빼어난 풍경을 자랑해 예부터 '남반구북옥계(南盤龜北玉溪)'라고 불렸다.

계곡 중심에는 조선 침류재(枕流齋) 손성을(1724~1796)이 1784년에 지은 정자인 침수정(枕漱亭)이 있다. 손성을은 주변 계곡과 지형지물 서른일곱 곳의 이름도 직접 지었다. 세심대, 구정담, 탁영담, 부연, 삼귀담, 병풍대, 진주암, 학소대 등이다. 이를 '옥계 37경'이라고 한다. 침수정을 마주한 기암절벽에는 '산수주인 손성을(山水主人孫聖乙)'이라는 글도 새겨져 있다.

옥계는 김정호가 1834년 제작한 조선전도 '청구도'에 나온다. 18~19세기 문인들의 시와 기문에도 여러 차례 등장한다. 문화재청 측은 "산수화 같은 경관을 곳곳에서 마주할 수 있어 선조들이 자연을 누린 방식을 이해할 수 있다"라며 "역사·문화적 가치가 높다"라고 설명했다.

이곳은 생태적으로도 중요하다고 평가된다. 소나무가 우거진 수림 속에 회화나무, 느티나무 등이 자리해 있다. 암벽 사이에 희귀·멸종위기 식물인 둥근잎뀡의비름 자생지도 형성돼 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr