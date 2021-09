고분벽화 문양 연구하고 다양한 자료 참고해 희미해진 그림 복원

국립문화재연구소는 7일부터 고구려 고분 벽화 이미지 파일 225점을 문화유산 연구지식포털에 무료로 공개한다. 지난해 발간한 도록 '천상의 문양예술, 고구려 고군벽화'에 수록된 원본 파일이다. 2018년부터 고구려 고분벽화 문양을 연구하고 다양한 자료를 참고해 희미해진 그림을 복원했다. 한국 고대 미술의 정수로 알려진 '강서대묘 사신도'를 비롯해 '무용총의 수렵도', '각저총의 씨름도' 등이다. 고구려인의 풍속은 물론 생활상과 사상을 유추할 수 있다.

파일은 일러스트와 JPG 두 종류로 제공한다. '공공저작물 자유 이용 정책'에 따라 출처만 밝히면 무료로 내려받아 활용할 수 있다. 관계자는 "우리 생활 곳곳에서 전통 문양을 다양하게 활용하고, 고부가가치 창출이 가능한 문화상품·게임·영화 등이 개발되기를 기대한다"라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr