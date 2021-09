이마트, 물류용 비닐 랩 재활용…"플라스틱 폐기물 1660톤 감축"

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트가 국내 유통업계 최초로 물류 포장용 스트레치필름(물류포장용 비닐 랩) 자원 재활용에 나선다고 6일 밝혔다.

이마트와 환경부는 이날 오전 ‘스트레치필름 회수 및 재활용 확대 공동 선언' 협약식을 진행했다. 스트레치필름이란 물류센터나 산업현장에서 주로 사용되는 얇은 플라스틱 비닐 랩으로, 파레트(화물운반대) 위에 적재된 물건들이 운송 시 흔들리지 않도록 감싸 고정하는데 사용된다. 일반적으로 물류 배송 시 사용된 스트레치필름의 경우 배송이 완료된 이후 전량 폐기하며, 연간 이마트에서 사용되고 버려지는 물량만 약 1660톤에 달한다.

이마트와 환경부는 재활용한 재생 스트레치필름 사용에 나선다. 재생 스트레치필름의 경우 60% 이상이 폐 필름을 재활용한 재생 필름으로 구성되며, 플라스틱 폐기물 1660톤 감축이 목표다. 이는 연간 탄소 배출량을 기존 3054톤의 약 53%인 1613톤 가량을 절감하는 수준이며, 소나무 24만4394그루를 심은 효과를 낼 것으로 전망된다.

이마트 관계자는 “환경부와 함께하는 이번 스트레치필름 재활용 협약식을 통해 연간 1660톤의 플라스틱 폐기물 감축을 목표로 하고 있다”며 “앞으로도 지속가능한 자원 순환 사회 구축에 이바지하고 ESG경영에 앞장설 수 있도록 다양한 시도를 진행하겠다”고 말했다.

