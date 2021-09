제주서 AZ백신 2차 접종 받은 60대 숨져…당국 "인과성 조사"

[아시아경제 권서영 기자] 제주에서 코로나19 백신 2차 접종을 받은 60대가 숨져 방역 당국이 조사에 들어갔다.

제주도는 오늘(4일) 아스트라제네카(AZ) 백신 2차 접종을 받은 60대의 A씨가 지난달 27일 숨졌다고 전했다. 이어 백신 접종과의 인과성 여부를 밝히기 위한 기초 역학조사를 벌이고 있다고 밝혔다.

방역당국 측은 A씨가 지난달 24일 제주도의 한 병원에서 AZ 2차 접종을 받았다고 설명했다. 또 A씨에게는 고혈압 등의 기저질환이 있었다고도 덧붙였다.

한편 제주도에서 코로나19 백신 접종 후 사망했다고 신고된 사례는 총 14건으로, 이 가운데 9건은 질병관리청에서 백신과의 인과성이 없다고 결론지었다.

4일 0시를 기준으로 제주 지역의 코로나19 백신 1차 접종자는 38만5622명으로 전체 인구 대비 57.2%, 접종 완료자는 22만2592명으로 전체 인구 대비 33%이다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr