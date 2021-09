광주·전남, 대체로 흐리고 비…"큰 기온차 주의"

주말과 휴일도 '흐림'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 3일 광주와 전남은 대체로 흐린 가운데 곳에 따라 비가 내리겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날 광주와 전남은 남해상을 지나는 기압골의 영향을 받아 남해안을 중심으로 시간당 5㎜의 비가 내리겠다.

이날 오후 9시까지 예상 강수량은 5~20㎜로 예보됐다.

낮 최고기온은 목포·무안·보성·여수·진도 27도, 고흥·광주·광양·나주·신안·완도·영광·영암·장성·장흥·함평·해남·화순 28도, 강진·곡성·구례·담양·순천 29도 예상된다. 기상청은 전날보다 3~5도 높을 것으로 내다보고 있다.

주말인 4일은 아침 최저기온 18~22도·낮 최고기온 27~29도, 휴일인 5일은 아침 최저기온 18~22도·낮 최고기온 26~29도의 분포를 보이면서 흐린 날씨가 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

미세먼지 농도는 광주와 전남 모두 '좋음' 수준이다.

기상청 관계자는 "내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 옷차림과 건강관리에 유의하기 바란다"고 당부했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr