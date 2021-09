클래스101, 300억 시리즈B 투자 유치

인재 유치·글로벌 시장 확장…성장 가속화 예정

[아시아경제 김철현 기자] 온라인 클래스 플랫폼 클래스101(대표 고지연)은 300억원의 시리즈B 투자를 유치했다고 3일 밝혔다.

이번 투자 라운드는 굿워터캐피털 주도로 진행됐으며 기존 투자사인 스트롱벤처스, KT인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 끌림벤처스가 참여했다. 클래스101은 이번 유치 투자금을 인재 유치와 글로벌 시장으로의 확장 등에 집중적으로 사용해 성장을 가속화할 예정이다.

특히 리드 투자사인 굿워터캐피털은 페이스북, 스포티파이 등 글로벌 기업은 물론 카카오, 쿠팡, 토스, 당근마켓 등 국내 기업 투자에 성공한 대표 글로벌 투자사로 앞으로 클래스101이 세계 시장에서 보여줄 미래 가치에 대한 투자자들의 관심과 기대를 입증했다.

에릭 김 굿워터캐피털 매니징 파트너는 "클래스101는 전세계적으로 열정 이코노미 분야에서 가장 빠르게 성장하고 있는 리더"라며 "크리에이터를 위한 맞춤 서비스를 제공하면서 수강생의 만족도까지 동시에 채워주는 스타트업으로, 창작자 후원 플랫폼인 패트리온과 유튜브의 장점들을 복합한 회사인 만큼 장기적으로 전 세계 무대에서 활약할 것"이라고 말했다.

2018년 3월 서비스를 시작한 클래스101은 취미, 커리어, 머니, 키즈 등 다채로운 분야의 2000여개가 넘는 클래스를 선보이고 있으며 매년 폭발적인 성장으로 현재 누적 크리에이터 10만명, 누적 크리에이터 정산액 500억 돌파, 누적 방문자수 약 3500만명, 누적 회원수 300만명 등을 기록 중이다.

고지연 클래스101 대표는 "이번 투자를 발판으로 뛰어난 인재를 확보하고 전문성을 높여 체계적이고 지속가능한 성장에 집중, 클래스101의 시장 경쟁력을 강화해 무한한 가능성을 단계적으로 현실화 시키도록 하겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr