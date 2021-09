'AZ→화이자' 30대 女 "백신 교차접종 후 팔 혈관 터져" 부작용 주장

1차 AZ, 2차 화이자 접종



[아시아경제 나예은 기자] 경기 부천서 30대 여성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 2차 교차 접종후 팔에 혈관이 터지는 등 이상 증상이 나타나 방역당국이 역학조사에 나섰다.

2일 뉴시스에 따르면, 부천 도당동에 거주하는 A(33·여)씨는 지난 6월 병원에서 아스트라제네카(AZ) 1차 접종을 했고, 지난달 27일 오전 10시 부천 동네병원에서 화이자 백신 2차 접종을 했다.

그러나 같은날 오후 3시, 팔에 혈관이 터지고 근육통, 오한, 어지럼증 등으로 상황이 심각해져 인천의 한 병원 응급실에서 치료를 받았다.

A씨의 가족들은 "A씨가 2차 접종 후 통증이 심하고 아파서 회사도 현재 못다니고 있는 실정"이라며 "정부는 백신 부작용에 대한 대책이 없다"고 주장했다. 이어 "1차 접종 후에도 두드러기, 오한이 있었는데 그래도 상관없다며 백신을 맞으라고 했다"고 목소리를 높였다.

이에 대해 부천보건소 관계자는 "이날 A씨에 대한 이상증상 접수를 했다"면서 "해당 서류를 질병관리청에 보내고 심사위원회에서 심의 후 A씨와 백신과의 인과관계 여부를 조사하고 있다"고 밝혔다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr