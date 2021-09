[아시아경제 김대현 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 2,000 등락률 -0.72% 거래량 221,202 전일가 277,500 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 방과후 돌봄교실에 '미래車기술 체험학습' 지원[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일현대모비스, 수소연료전지에 1.3조 투자 "수소 생태계 확대" close 가 2일 특수관계인인 현대차증권이 발행한 100억원 규모의 특정금전신탁을 매수했다고 공시했다. 만기일은 다음달 26일이다.

현대모비스는 또한 현대차증권이 발행한 1000억원 규모의 특정금전신탁을 매수했다고 이날 공시했다. 만기일은 오는 12월2일이다.

현대모비스 관계자는 "안정적인 자금 운용과 수익성 제고가 목적"이라고 전했다.

